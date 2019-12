RÖSTA: Aiesh vänsterkanon, Kadiris rökare och Isherwoods lyftning – här är ÖFK:s snyggaste mål 2019

Östersunds FK:s 2019 bjöd knappast på någon större målkavalkad. Med totalt 27 fullträffar var det bara Falkenberg, AFC och Kalmar som gjorde färre mål än ÖFK.

Men några av målen var värda att fira lite extra.

Sporten har listat fem fullträffar till kandidater för Årets ÖFK-mål. Tyvärr finns de inte i videoformat – men de bör ha etsat sig fast i minnet på er.

1. Hosam Aiesh vänsterkanon mot Falkenberg.

Kommentar: Det finns många sätt att göra ett premiärmål på. Hosam Aiesh gjorde nog ett av de vackraste som setts på Jämtkraft Arena. Vi är vana vid att se honom rycka förbi på sin högerkant och spela fram sina lagkamrater. Den här gången vek han inåt i banan, ställde in siktet och en bra bit utanför straffområdet skickade han iväg ett skott med vänstern (!) via ribban in i mål.

2. Charlie Colketts långskott mot Falkenberg.

Kommentar: Att han kunde slå crossbollar serverade på silverfat hade fansen redan lärt sig. I den händelserika hemmamatchen mot Falkenberg visade Colkett att det även finns en hel del krut i den där högerdojan. En misslyckad rensning snappades upp av den unge engelsmannen, som tio meter utanför straffområdet drog till för kung (eller president) och fagert fosterland till 2–1. Må hända att Hampus Nilsson missbedömde skottet något – det här var en riktig pangträff.

3. Thomas Isherwood avgörande inlägg (?) mot Falkenberg.

Kommentar: Vad har Thomas Isherwood gemensamt med 2005 års guldbollenvinnare Ronaldinho? Nej, det är knappast fjäderlätta fötter och gudabenådad teknik. Men kommer ni ihåg Ronaldinhos frispark för Brasilien mot England under fotbolls-VM 2002? Alla hans lagkamrater väntade sig ett inlägg – då skickade han bollen förbi stackars David Seaman in i det bortre krysset. En turlig miss, enligt många tv-tittare. Precis som planerat, enligt Ronaldinho själv. I den 88 minuten mot Falkenberg (allt hände i den matchen) får Thomas Isherwood bollen långt ute på vänsterkanten. Ställningen är 2–2 och flera rödsvartklädda gör sig redo för att storma fram för ett potentiellt inlägg. Men ÖFK:s vänsterback får till en bollbana som ställer allt och alla när den seglar över Hampus Nilsson in vid den bortre burgaveln. Ian Burchnall trodde inte det var meningen som ett skott, men precis som Ronaldinho hävdade Isherwood motsatsen.

4. Jamie Hopcutts volley mot Helsingborg

Kommentar: ÖFK:s trotjänare har haft förtvivlat svårt att bli den pålitliga målskytt som han en gång var i superettan. 2019 var inget undantag. Hopcutt kom ofta till avslut, men för det mesta saknades det något för att anfallarens skulle få fira. I vårens möte med Helsingborg stämde dock allt i slutminuterna. Curtis Edwards hade kommit upp på högerkanten och såg sin landsman på andra sidan straffområdet. Inlägget var perfekt avvägt och halvt liggande i luften volleysköt Hopcutt in 3–0 under Helsingborgs målvakt.

5. Jordan Attah Kadiri slägga mot Häcken.

Kommentar: I en match som ärligt talat ÖFK borde ha förlorat, Häcken skapade mängder med chanser. Ribban, Keita och stolpen hjälpte laget att hålla ner siffrorna. Framåt hade ÖFK endast några vassa anfall under hela matchen. En kvart in i andra halvlek dribblade Simon Kroon in mot Häckens straffområde. Men han tappar kontrollen på bollen och den studsar några meter åt sidan. Där fanns Jordan Attah Kadiri som inte tänkte så mycket – han bara sköt. Ett stenhårt högerskott som borrade sig in vid bortre nätmaskorna. Häckens målvakt Peter Abrahamsson hann inte ens reagera. 1–1-målet bröt också ÖFK:s förlustsvit på sju raka matcher.