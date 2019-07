Rötmånaden har börjat: Extra viktigt att hålla koll på maten – här är tipsen

Mellan 23 juli och 23 augusti pågår det som kallas rötmånad. Begreppet är gammalt och härstammar från bondepraktikan.

– Förr i tiden var det svårt med hållbarheten när det blev som varmast. Man samlade in och lagrade is under vinter, som man sedan använde under sommaren. Men framåt slutet av sommaren var förråden sällan stora.

Det säger Jonas Toljander, som är mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Hur skiljer sig en rötmånad från resten av året?

- Ja, egentligen handlar det om vädret. När det är varmt och fuktigt trivs bakterier och svampar och växer till sig på maten. En del av dem gör så att maten ruttnar. Andra, som mögelsvampar, bildar grönt lurv på till exempel limpan eller frukten.

Jonas Toljander säger att det kan vara rötmånadsväder en hel sommaren – så var det under sommarn 2018 – men att det är vanligast i slutet av sommaren.

Hans främsta tips inför årets rötmånad är att hålla koll på temperaturerna.

– Den kalla maten ska hållas kall, och den varma maten ska hållas varm. Ett tips kan vara att ta med sig kylväskan på picknicken eller mathandlingen. Och känsliga varor som köttfärs eller kyckling bör tillagas ordentligt.

Just köttfärs är en jättebra miljö för bakterier, på grund av den stora ytan.

– Det finns bakterier i köttfärs redan från början, men om färsen får stå framme länge ökar de.