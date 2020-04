Rysk cirkus och Foppas bihålor – ÖIK-kaptenen blickar tillbaka på händelserik karriär: ”Nu vill jag tillbringa mer tid med barnen”

Allt började i Brunflo. Ett av Jämtlands största hockeyfästen.

– Jag var fem år när jag började med hockey. Vi bodde i Brunflo och det är där jag är uppvuxen. Jag började i Björnligan och då spelade jag med spelare som var två år äldre, det har jag fått igen otroligt mycket av i min hockeykarriär, säger Daniel Magnusson.

Det var en bra plats att bo på om hockey var det största intresset.

– Vi hade så otroliga förutsättningar. Där var det makalöst bra egentligen. Vi kunde direkt efter skolan gå till Klanghallen och åka 2-3 timmar. Varje dag i stort sett. Fram tills att träningarna började.

Han var duktig som ung, han gjorde mycket poäng och var den spelare född 1991 som spåddes gå längst inom hockeyn i länet. Och han siktade högt.

– När jag började högstadiet som var mitt mål att komma in på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik. Jag har alltid hejat på Modo. På den tiden var det stor konkurrens att komma in. Det var bara där och i Västerås som det fanns riksintag. I dag är det annorlunda, men då tog man in mycket folk utifrån.

Han kom in.

– Att få spela med laget jag höll på. Det var väldigt roligt. Modo tog SM-guld året innan jag kom dit. Efter det gick det inte lika bra.

57 poäng blev det på 41 matcher i juniorlaget säsongen 2009-2010. Med det var han näst bäst av samtliga juniorer i hela Sverige. På samma poäng som Sebastian Wennström men med färre mål.

– Det året flöt det på väldigt bra. Då fick jag också vara med på en match i Modo. På bänken mot Linköping.

När han växte upp i Brunflo var Peter Forsberg den stora idolen. Precis som för många i hans ålder. ”Foppa” hade precis gjort en av sina många comebacker den säsongen i Modo. Men just den matchen i november 2009, på bortaplan - missade han.

Fyra dagar senare gjorde Markus Näslund också comeback.

Men det blev aldrig någon fler match i Modo för Daniel Magnusson. Han fick däremot chansen att träna med sin idol.

– Han tränade ofta med oss på mornarna. Han ville testa sina skridskor och fötter. Vi kom dit för att träna och då var han redan där. Det var verkligen skitkul.

Det blev rätt många sådana pass under Magnussons tid i Modo.

– Då var det bara att försöka lära sig så mycket som möjligt.

Han fick aldrig något kontrakt med A-laget i Modo. Efter sejouren i Örnsköldsvik skulle han testa på lyckan, i Ryssland. Men det blev kortvarigt.

– Jag hade den gamle Björklöven-profilen Aleksandrs Belavskis som tränare i Modos J20. Han ringde på sommaren och frågade om jag ville testa på spel i Ryssland.

Han kom till Titan Klin, ett lag som spelade i den ryska andraligan. Staden Klin som ligger i nordvästra delen av landet.

– Jag kom dit i början på augusti. Vilken cirkus det var. Tränaren var tjeck och kunde ingen engelska. Det gick inte.

När han skulle summera tiden i Ryssland stannade det på.

– Sex dagar.

Laget existerar inte i dag. Det gick i konkurs två år senare.

Vägarna ledde senare till Nynäshamn, tillbaka till Örnsköldsvik. Innan han återvände till Jämtland.

– Jag kände några som spelade i Nynäshamn. Men det var också en turbulent klubb. Vi bommade allettan och då gick jag till Örnsköldsvik Hockey. Sedan gick flyttlasset hem igen.

Första säsongen i ÖIK blev väldigt lyckad poängmässigt. 47 poäng på 37 matcher. Efter det året har produktionen minskat.

– Det är klart att jag har saknat att piska in poäng. Det är det roligaste som finns. Men någonstans kände jag också att det var lika nyttigt att hjälpa laget defensivt.

Livet som hockeyspelare i division 1 är inte särskilt glamouröst. Tiden spelarna lägger ner på matcher, träningar och resor är jämförbart med de högre serierna SHL och hockeyallsvenskan. Men lönen är inte ens i närheten.

– Jag har inte något annat att jämföra med. Det blir otroligt mycket tid. Att åka till Kiruna en helg, då är du redan uppe i jobbvecka i tid. Det är absolut inget som man tänker på när man är uppe i det. Det är otroligt roligt och det är därför som jag har hållit på med det så länge.

Han har bara goda ord att säga om föreningen.

– Det är en otroligt proffsig och välskött förening. Det är inte många lag i division som har den här nivån.

Han väljer nu att lägga skridskorna på hyllan, för gott. 29 år gammal.

– Just nu känns det rätt, men det klart att jag kommer sakna det. Men jag kommer inte sakna att förlora.

Det är ett beslut som har växt på honom.

– Det har blivit naturligt i samband med när barn nummer två kom och snart även nummer tre. Det blir för mycket begärt att vara borta mycket dels för jobbet men också för hockeyn.

– Nu vill jag tillbringa mer tid med barnen (Ebba 4 år och Olle 1 år). De är det viktigaste för mig.

Men att komma tillbaka som ledare kan bli aktuellt.

– Jag älskar ishockey. Det är nog inte omöjligt. Det kommer nog att spritta i kroppen i vinter när jag står och tittar.

Han som var så nära att spela med sin idol den där novemberkvällen för drygt tio år sedan. Men Peter Forsbergs påverkan på Daniel Magnusson har satt avtryck.

– Ända sedan jag var liten har jag försökte se hur Peter Forsberg har spelat hockey. Jag har aldrig varit störst eller starkast. Men jag har alltid försökt vara smartare, säger Daniel Magnusson.