Så blir vädret under sportlovsveckan – och då kommer solen titta fram

Ja, vindarna kommer att hålla greppet om fjällvärlden lite längre än beräknat. Det berättar Lasse Rydqvist, meterolog vid vädertjänsten Stormgeo.

Medelvinden i fjällen kommer ligga mellan 19-24 meter i sekunden och nederbörd i form av snöbyar kommer att passera över fjällen och öster om fjällen under lördagskvällen.

Söndagen kommer att bjuda på mest uppehåll och molntäcket kommer att ha rensats upp. Nordanvinden kommer att vara med frisk och medför att det kan kännas en aning bitit. Solen kommer att titta fram över länet med undantag för södra Jämtlands fjällen där det kan vara mer moln.

Tills måndag kommer så vindarna att avta. Men ett nytt snöfall som kommer in över norra Jämtlands län och det letar sig söderut natten mot tisdag. Räkna med nysnö även längre söderut. Mängden snö kommer endast handla om ett par centimeter.

Både under måndag och tisdag kan man räkna med att molnen hänger kvar, men snöfallet mattas av fram på dagen på tisdag och onsdagen kommer bjuda på uppehållsväder.

Senare under veckan tilltar vinden . Främst under natten mot torsdag. Då kommer ett rätt omfattande snöfallsområde in över länet. Exakt hur mycket snö som kommer falla är svårt att förutse men det kan handla om mängder mellan en och en och en halv decimeter.

Som prognosen ser ut idag lördag 6 mars så ser det ut som att snöfallet hänger kvar även under fredagen, men det är osäkert. Det drar sedan undan på lördagen och då spricker det upp, blir sol och en fin avslutning på sportlovet.

Temperaturmässigt kommer det vara minusgrader under hela sportlovsveckan. I slutet av veckan så kan det bli ner mot minus fem grader.