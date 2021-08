Så blir veckans väder: Vädervarningar i fjällen – brittsommar till helgen

Tisdag: Ett regnområde är på väg in under dagen i Jämtlands- och Härjedalsfjällen som sedan kommer breda ut sig i länet under eftermiddagen. Det blir inte några större regnmängder under dagen och temperaturen ligger på 6-9 grader. SMHI har gått ut med en vädervarning för Jämtland och Härjedalsfjällen.

– I samband med att regnat drar in så blir det blåsigt, Härjedalsfjällen får mycket hårda vindbyar, säger Josefin Bergstedt meteorolog på StormGeo.

Onsdag: Delar av gårdagens regn ligger kvar i stora delar av länet, det blir mulet och regn. Först framemot kvällen rör sig regnområdet söder ut och det klarnar upp i Jämtlandsfjällen. Regnet ligger kvar i de södra och sydöstra delarna av länet. Temperaturen fortsätter att ligga på 6-9 grader och det kommer vara fortsatt blåsigt.

– Framförallt i fjällen, det finns indikationer för stormbyar i Härjedalsfjällen på förmiddagen, säger Josefin Bergstedt.

Torsdag: Det mesta av regnet rör sig bort från länet men det kan komma regnskurar i de södra och sydöstra delarna. I övriga länet blir det ganska mycket moln. Vinden avtar och det blir något varmare nu, uppemot 12-13 grader som mest.

Helgen: Trots veckans kärva väder spricker det upp till helgen.

– I helgen blir det klart och soligt faktiskt, både fredag lördag och söndag. Temperaturen letar sig upp mot 18-19 grader. Det är svaga till måttliga vindar, säger Josefin Bergstedt.

Sedan den 22 augusti är det metrologisk höst i Jämtalndsfjällen och större delar av Härjedalsfjällen, vilket innebär att dygnsmedeltemperaturen är under 10 grader fem dagar i följd.