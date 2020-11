Så gick det för Djuse under Breeders Crown-finalerna

Magnus Djuse skulle vara med i samtliga fyra lopp under Breeders Crown-finalerna under söndagen. Däremot var han bara med i tre av loppen efter strykning i V75–6 tillsammans med Bythebook.

Bäst gick det i V75–4 tillsammans med Oscar Berglunds No Business när han blev trea. Segrade gjorde Björn Coop tillsammans med Eagle Eye Sherry som var favorittippad. Mattias Djuse fanns även med i loppet tillsammans med M.T.Perette som blev sexa.

Under lördagen skrällsegrade Mats E Djuse under lördagens V75 med Cargo Door V75-5 som inte var speciellt förhandstippade. Både Örjan Kihlström tillsammans med Moses samt Mika Forss med In Royalty Boko var favoritspelad med 31 procent. Prissumman var 110 000 i förstapris.

Mats fanns även med under söndagen i Eskilstuna men körde däremot inte Breeders Crown-finaler. I V75–1 blev han trea tillsammans med Ies Elisabet där Jorma Kontio vann med Chicharita.