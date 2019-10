Så högt är det ekonomiska biståndet i länets kommuner

Knappt 1400 kronor per person i ekonomiskt bistånd fick invånarna i Bräcke kommun under 2018. Det är klart över riksgenomsnittet på knappa 1100 kronor per person.

Även i Strömsund och i Ragunda kommuner fick invånarna ut mer ekonomiskt bistånd än genomsnittet för riket med 1164 repsektive 1147 kronor per invånare och år.

Siffrorna för hur mycket ekonomiskt bistånd som delas ut per person och år skiljer sig rejält bland landets kommuner. Mest ekonomiskt bistånd fick invånarna i Malmö med 3100 kronor.

– Det är många saker som påverkar, till exempel befolkningssammansättning och arbetsmarknad, säger Heval Beydogan, statistiker på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Det skiljer även stort hur stor andel av befolkningen som fick ekonomiskt bistånd. I Bräcke fick 6,5 procent av kommuninvånarna någon form av ekonomiskt bistånd under 2018. Motsvarande siffra för Härjedalingarna, som låg lägst i länet, var 2,6 procent. Rikssnittet låg på 4 procent.

Totalt betalade kommunerna ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd 2018, enligt Socialstyrelsen.

– Beloppet har gått upp, men antalet biståndsmottagare har minskat, säger Heval Beydogan.