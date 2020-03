Så många miljoner betalar Region Jämtland Härjedalen för nätläkare – till andra regioner: ”En lucka i systemet”

Region Jämtland Härjedalen skickade under 2019 cirka 3,7 miljoner i betalning till andra regioner för digitala läkarbesök. Just nu pågår ett pilotprojekt som förhoppningsvis ska minska kostnaderna.

– Det skulle bli en nationell tjänst via 1177 men den är inte uppe och många regioner har tröttnat på att vänta, säger primärvårdschefen Anna Granevärn.