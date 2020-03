Så påverkas ÖFK av den uppskjutna seriepremiären – möjliga lösningen på uteblivna matchintäkter: ”Skulle vara utmärkt”

Svenska Fotbollförbundet följde önskan från klubbarna i allsvenskan och superettan och slog i dag fast att seriepremiärerna skjuts upp till början av juni.

I sitt pressmeddelande skriver man samtidigt att samhällsutvecklingen kan komma att påverka torsdagens beslut och att myndigheters beslut och rekommendationer kommer att vara vägledande.

För ekonomiskt svaga Östersunds FK innebär det att viktiga matchintäkter dröjer åtminstone två månader.

– Och det påverkar vår likviditet. Det är väl det vi ser den största påverkan på, säger klubbens vd, Lennart Ivarsson.

Hur allvarligt är det?

– Det går liksom inte att bedöma nivån i helvetet, om man säger så. Det får vi se. Vi försöker parera det hela.

Ett sätt som man eventuellt kan göra det på är genom de subventioner som regeringen infört med så kallade korttidspermitteringar, där staten täcker stora delar av ett företags lönekostnader.

I Norge har föreningar redan börjat permittera spelare för att få ekonomin att gå ihop och nu kan alltså samma utveckling följa i Sverige.

– Har vi inga matcher så har vi inte så mycket verksamhet. Så är det ju och då skulle ju en möjlighet till korttidspermittering vara alldeles utmärkt, säger Ivarsson och fortsätter:

– Vi håller på att undersöka det centralt. Det ligger inte på oss som ett enskilt bolag att titta på det. Vi har ju avtalsparter, Arbetsgivaralliansen kontra de fackliga parterna då.

ÖFK ser även över de förslag som regeringen presenterade i måndags där man bland annat föreslog att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år.

– Vi kommer naturligtvis även ta de möjligheter som ges genom regeringen och statens beslut om kortsiktiga lånemöjligheter när det gäller återbäring på skatt.

Lennart Ivarsson säger vidare att beslutet att skjuta upp den allsvenska premiären inte påverkar arbetet den kontrollbalansräkning som ska vara klar 3 juni.

Men vilka intäkter kan ni förlita er på i dagsläget?

– Det är klart att vi får in en del, några matchbiljetter hann vi ju sälja. Sen är det de centrala tv-pengarna som kommer in och de räknar vi fortfarande med att de ska komma in.

Ett annat omskrivet avtal är det med företaget Puls8 som ÖFK alltjämt jobbar med att ro i land.

Igår kunde Sporten rapportera att Lennart Ivarsson varit på ett möte med företrädare i London innan årsmötet.

ÖFK:s vd gör som bekant sin sista arbetsdag i klubben den 31 mars men Ivarsson ville inte svara på om han kan tänka sig att fortsätta jobba mot Puls8 även efter det att anställningen löpt ut.

– Sånt spekulerar jag inte i nu.