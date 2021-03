Så ser planerna ut för Bokmässan i höst

I de stora mässhallarna byggs i stället tv-studior upp. Meningen är att där ska finnas plats för studiopublik, så stor som restriktionerna tillåter.

Samtidigt fortsätter man att satsa på den digitala publiken och visar mässans evenemang via strömningstjänsten Bokmässan Play.

– Förra året gjorde vi ett helt digitalt arrangemang med studior på olika platser i Sverige och världen. Nu tycker vi att det är viktigt att komma tillbaka till Göteborg, säger Bokmässans ansvariga Frida Edman.

Men hur många fysiska besökare som mässan kommer att kunna ta emot är ännu för tidigt att sia om. Bokmässan släpper biljetterna till så väl fysiska som digitala besökare i april.

– Vi får avvakta våren och se hur läget är, men vi har flexibla lokaler så vi kan både skala upp och skala ner och anpassa flödet, säger Frida Ekman.

Planen är att Bokmässan ska kunna återvända till sin gamla vanliga form nästa höst.

– Jag tror ju verkligen att 2022 blir ett magiskt återkomstår och att vi alla ser fram emot att mötas på det sättet som vi är vana vid, på ett myllrande mässgolv. Men det vi gör nu är att utveckla delar av Bokmässan som vi bär med oss även i framtiden. Bokmässan Play är en långsiktig investering.

Årets bokmässa äger rum den 23–26 september.

Björn Berglund/TT

*

Fakta: Den digitala bokmässan

Förra året ställdes den fysiska Bokmässan in med anledning av pandemin. I stället anordnade man en mässa via nätet där programpunkter sändes via strömningstjänsten Bokmässan Play.

Bland de svenska författarna fanns Majgull Axelsson, Alex Schulman och Åsa Linderborg. Från New York deltog bland andra Jacqueline Woodson, Ben Lerner och Jonathan Safran Foer.

Totalt 846 personer medverkade i Bokmässans program samt arrangörernas scenprogram. Sändningarna fick sammanlagt 373 000 visningar, enligt mässans egna siffror.