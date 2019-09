Så var Pride-paraden i Östersund: ”Svårt att vara annorlunda i denna värld”

Det var många som ville gå med och visa sitt stöd. Två av dem var Isa Olofsson och Sofie Valrygg, som stod tillsammans under ett paraply strax innan paraden skulle gå.

– Vi brinner för mänskliga rättigheter, säger den sistnämnda och fortsätter:

– Vi är här för rätten att älska vem man vill. Det borde vara självklart i dag.

Bland de deltagande fanns en stor mix av både privatpersoner och representanter för lokala myndigheter och organisationer. Och det var även en blandning i budskap. Allra längst fram gick nämligen representanter ur RFSL Östersund som valde att dra uppmärksamhet till det faktum att homosexualitet fortfarande bekämpas världen över.

Under banderoller som ”Marching for those who can't” samt ”Vi går för de som fördöms av släkt och familj” visade de sitt stöd till människor som på olika sätt kuvas.

Där fanns även ett flertal kommunpolitiker från olika håll i länet, samt även en och annan riksdagsledamot. Barn och föräldrar i mängder dessutom.

Som sig bör var det många som valt att klä sig färggranna skrudar. Bland dem fanns Alicia, som stod där med flaggor i håret, klänning och ett regnbågsfärgat paraply.

– Jag tycker att det är viktigt att visa att det är okej att vara annorlunda, säger hon.

– Det är svårt att vara annorlunda i denna värld.

Det är andra året i följd hon går med i Östersund Pride, men i somras var hon även med i paraden i Stockholm, något hon beskriver som fantastiskt. Vädret i huvudstaden var aningen bättre än vad lördagen hade att bjuda på, medger hon.

– Men det kommer regnbågar efter regnet, poängterar Alicia.