Sålde lägenhet i skatteparadis och skickade pengarna till utlandet och misstänks ha försökt lura staten på mångmiljonbelopp – i morgon inleds rättegången

Den misstänkte mannen är skriven på en mindre ort i länet. Han åtalas för grovt bokföringsbrott, bokföringsbrott och två fall av grovt skattebrott, bland annat kopplade till fastighetsaffärer. Länsbons två företag lämnade inte in någon bokföring för år 2015. Åklagaren från Ekobrottskammaren i Umeå menar att mannen ska ha gjort affärer för minst 29 miljoner kronor i ett av företagen under det året. Under samma tidsperiod ska mannen också ha sålt en lägenhet i ett skatteparadis. Enligt Skatteverkets beräkningar gjorde företagaren en vinst på 14 miljoner kronor på den affären.

Mannens inkomstdeklaration för 2015 lämnades inte in till Skatteverket, enligt åtalet. Det innebär att staten riskerade att gå miste om drygt två miljoner skattekronor. I förhör påstår mannen att deklarationen har lämnats in i efterhand.

I åklagarens bevisning finns det bland annat en mängd kontoutdrag och förhör med personer som arbetar på en revisionsfirma som företagaren har anlitat. En anställd berättar att det saknades underlag för att kunna göra en deklaration för länsbons enskilda firma år 2015. Den personen säger att företagaren fick information om detta. Det uppgifterna stämmer inte alls, hävdar företagaren i ett förhör. Hans minnesbild är att revisionsfirman ska ha fått alla nödvändiga dokument, med undantag för dokumentation från en utlandstransaktion som ”strulade”.

Den åtalade mannen nekar till brott, enligt uppgifter i förundersökningen. Åklagaren yrkar på att företagaren ska få näringsförbud i tre år. Rättegången mot mannen hålls i Östersunds tingsrätt under torsdagen torsdag.