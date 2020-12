Sanna Svanebo: Det konstigaste året sedan 1995 men idrotten är inte det viktigast

Jag vet att det flesta av er, precis som jag är less på corona och att många bara vill säga hej då till 2020 som inte varit likt något år sedan jag föddes 1995. Men för mig har detta år också fått mig att se på livet ur en annan synvinkel.

Denna krönika hade inte behövt innehålla ordet corona, tanken var att den inte skulle göra det men det går faktiskt inte att undgå denna gång. Även om jag föredrar att ha en positiv ton i det mesta. För mig, precis som för många andra har det varit ett konstigt år.

Trots det ska jag säga att jag är lycklig och att jag inte drabbats allt för mycket. Jag har haft ett arbete att gå till varje dag, fått vara frisk precis som mina nära och kära runt omkring mig (peppar peppar, ta i trä).

Som sportjournalist har det varit ett annorlunda år. Skidsäsongen tog slut från ingenstans. Efter första dagen av JSM i Åsarna då vintern lyste med sin fulla glans var jag på plats. Flera jämtländska framgångar och framtidens stjärnor fick visa upp sig. Redan efter första tävlingsdagen ställdes mästerskapet in. Det var början på något som jag då inte trodde skulle hålla i så här länge.

Sedan dess har det blivit en verklighet som jag precis som alla andra har fått anpassa oss efter. I mitt yrke har det inneburit inställda matcher och tävlingar, uppskjutna matcher, tomma läktare och arbete på distans. En verklighet som jag på något sätt har anpassat mig efter, även om det inte har varit roligt alla gånger.

Trots förändringarna ska jag absolut inte klaga men det finns en sak som jag framförallt tar med mig från 2020 som varit ett upp och nedvänt år. Det kan låta klyschigt och uttjatat men citatet ”ta hand om dina nära och kära” har fått en helt annan innebörd för mig och det är inte något som jag viftar bort på samma sätt längre.

Mina kära föräldrar, både mamma och pappa, har passerat 60-strecket under året. Även om de endast bor 18 mil från mig i min hemstad Sundsvall och att det endast krävs en 2,5 timmes bilfärd för att träffa varandra, så har tiden med dem blivit ännu viktigare för mig. Jag är inte 15 år längre och de 50 utan jag är 25 och ja de börjar faktiskt bli med åren de också. Även om de är pigga orkar de inte lika mycket längre som tidigare och mindre hälsobesvär har kommit på vägen också. Tiden med de har jag lärt mig uppskatta betydligt mer under detta år och om det är något som jag tar med mig från 2020 så är det just det för vi vet aldrig hur lång den tiden är.

Så till er alla, ta hand om varandra och som Löfven säger: Håll ut!

Det ska jag i alla fall göra och förhoppningsvis får vi göra alla de där sakerna som vi i normala fall brukar göra eller som vi längtar efter. Förhoppningsvis uppskattar vi det också ännu mer efter denna tid.