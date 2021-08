Sargad bransch försöker lyfta – resebyråägare: ”Det är ett stålbad utan dess like”

Bland alla ouppackade flyttlådor kontrollerar Tickets säljchef Elena Jönsson att kunden har resehandlingarna i skick inför Barcelonaresan.

– Osäkerhetsmomenten kring coronaviruset gör att allt fler vill ha en person att vända sig till, säger Elena Jönsson.

För att öka resebyråns synlighet flyttar Ticket från Kyrkgatan till Prästgatan.

På tredje våningen på en av Prästgatans innergårdar sitter Magnus Hjelm och planerar den första konferensen på 1,5 år.

– Vete tusan om jag hade fortsatt ifall jag hade vetat hur länge pandemin skulle pågå. Då hade jag nog brutit ihop och lagt ned verksamheten, säger han.

I samband med coronautbrottet blev det tvärstopp i försäljningen hos resebyrån One way to travel. Verksamheten kraschade och intäkterna uteblev. I stället för att sälja resor bestod arbetet av att reda upp återbetalningar.

Från 1 juli 2020 till 30 juni 2021 omsatte företaget 2,5 miljoner kronor. Det gör att hela årsomsättningen blev den samma som den genomsnittliga månadsomsättningen var före pandemin.

– Det här är ett stålbad utan dess like, säger Magnus Hjelm.

För drygt tio år sedan startade Magnus Hjelm resebyrån tillsammans med Ulf Spjut. Efter en sjukskrivning sålde Ulf Spjut i maj sin andel till Magnus Hjelm.

Eftersom Magnus Hjelm tror stenhårt på en vändning för resebranschen fortsätter han driva bolaget.

– Jag älskar resebranschen och jag ser det som en ynnest att få hjälpa människor att resa. Dessutom tror jag på personlig service.

Förklaringen till att resebyrån klarat sig genom coronakrisen är att bolaget hade sparat pengar från tidigare vinster. För att minska lönekostnaderna har personalstyrkan minskat från fyra till två. Därtill är både Magnus Hjelm och medarbetaren korttidspermitterade. De jobbar endast 20 procent.

För att minska hyreskostnaderna har resebyrån dessutom hyrt ut en del av lokalen.

Att se sitt bolag förstöras är en enorm stress.

– Träningen är min räddning. Den ger mig återhämtning, säger Magnus Hjelm.

På gymmet avreagerar han sig när kunder avbokar en resa och allt arbete han lagt ned inte resulterar i en endaste krona.

Med utsträckta armar visar Magnus Hjelm hur kolossalt mycket jobbmängden ökat för varje bokning på grund av ständigt ändrande coronarestriktioner.

– Det är mycket att hålla reda på.

På Ticket beskriver Åsa Morell coronapandemin som oerhört tuff. Efter katastrofala månader utan intäkter ser hon ändå ljust på framtiden. Flytten till Prästgatan är ett led i att försöka öka omsättningen ytterligare.

– Det här är ett A-läge. Flytten är en jättesatsning och visar att vi är starka, säger Åsa Morell.

I en stor, strategisk lokal på andra sidan Prästgatan höll konkurrenten Resia tidigare till. Efter Resias konkurs i april i år och Big Travels stängning 2018 finns endast två resebyråer kvar i Östersund.

– Situationen är väldigt förändrad, säger Åsa Morell.

Hos Ticket ligger bokningarna på omkring 50 procent av vad de låg på i augusti 2019. Åsa Morells förhoppning är att bokningsläget når en normalnivå nästa vår.

Bland kunder ser hon att det finns ett uppdämt resebehov och efter pandemin räknar hon med att fysiska resebyråer är vinnare.

– Tidigare har vi haft svårt att nå 30–50-åringarna, eftersom de gärna bokat på digitala plattformer. Under pandemin har även de insett att det kan vara en fördel att ha en person att vända sig till, säger Åsa Morell.

Italien, Maldiverna, USA och Dubai. Hos One way to travel börjar bokningar inför hösten och vintern sakteligen droppa in. Men Magnus Hjelm upplever att kunderna fortfarande är återhållsamma.

Själv är han besviken på regeringen. Han upplever att politikerna blundat för resebranschen.

– I praktiken har vi ett näringsförbud. Ändå får vi ingen ersättning.

Utbetalningarna för sommarens och höstens korttidspermittering sker tidigast i december. Det gör att bolaget betalar full lön fastän Magnus Hjelm och kollegan endast arbetar 20 procent.

– Det är bakvänt, eftersom vi behöver pengarna nu. Men bolaget överlever, så länge det inte kommer en fjärde och en femte smittvåg, säger Magnus Hjelm.