Saskia låg ute under norrskenet: ”Det skulle kunna bli en affärsidé”

De mest extrema norrskensälskarna skaffar utrustning för hundratusentals kronor, tar ledigt från jobbet och bosätter sig i ett polartält för några veckors vistelse i rätt miljö.

Så finns det de som tar en sovsäck, en renfäll, sin mobil och lägger sig på gårdstunet under bar himmel. I Offerdal. Och tittar rakt upp mot norrskenet.

Som Saskia Stanneveld i Jänsmässholmen.

– Ja, det var verkligen en sådan once in a life-grej som jag så länge drömt om att göra men inte riktigt har vågat, säger hon.

Saskia Stanneveld, som ursprungligen kommer från Nederländerna, bor med sambon och renskötaren Jan-Åke Johnsson i Jänsmässholmen. Där bor de långt från ljusföroreningar med sikt över stora delar av fjällvärlden.

– Jag har bott i Sverige sedan 2008 och det här är något jag har velat göra under alla dessa år, men det var först nu det blev av.

Så när Saskia läst på om norrskenet och såg att det skulle bli extra bra förutsättningar för att uppleva det under den gångna helgen så gjorde hon slag i saken. I lördags bäddade hon ute på en hägn mellan ve-bua och skotergaraget.

– Det är inte så långt hemifrån, vilket kändes tryggt om det skulle hända något. Det var även vindstilla och lagom temperatur.

Det var också lite som en sistaminutengrej eftersom det troligen var ett av de sista bra tillfällena att se norrskenet för säsongen.

– Berätta, hur var natten?

– Jag ångrar verkligen ingenting. Min första natt under bar himmel, under norrskenet, blev mäktig. Att ligga under norrskenet och se hur det ändras, hur det liksom bygger upp och tonar ner igen, det höll mig vaken hela natten.

– Var det som du tänkt dig?

– Det var precis så fantastiskt, som jag trodde det skulle vara. Det var så vackert så jag kunde inte somna, alla satelliter som gick förbi, allt norrsken. Jag hörde djuren, det blev som en annan känsla, en sorts frihet. Det är svårt att förklara, det var en sådan avkoppling samtidigt som jag kände mig så liten i jämförelse med hela stjärnhimlen. Det enda som störde lite var månen, som är i kommande, den gjorde att det himlen var ljusare.

– Några vilda djur?

– Det enda jag hörde var en räv, den lät som en katt som blir strypt. Det var även någon fågel som flög över, det skulle kunna vara en morkulla, men kanske lite tidigt för att de ska vara i farten.

Han tyckte jag var tokig, när det går att ligga inomhus i en säng, varför lägga sig utomhus, sa han

– Vad tyckte din sambo om idén att ligga ute?

– Haha, ja, han tyckte jag var tokig, när det går att ligga inomhus i en säng, varför lägga sig utomhus, sa han. Han kom och tog kort på mig innan han lämnade mig hos de vilda djuren och gick in.

– Vad har du lärt dig av denna första norrskensnatt utomhus?

– Jag har lärt mig saker, som att klä mig ordentligt och kanske skaffa en bättre sovsäck. Det började dra litegrann efter ett tag, så jag fick ringa in till gubben som kom ut barbent i foppatofflor och gav mig en ullmössa till exempel. Men nästa gång är jag bättre förberedd.

För en nästa gång blir det ganska säkert. Saskia berättar att det blir fler tillfällen längre fram i vår, men det gäller att anpassa sig till årstiderna. Det är en fördel att ligga ute under bar himmel när det är lite kallare.

– Det kan säkert bli ytterligare något tillfälle nu på vårvintern och jag skulle vilja prova det igen lite senare innan myggorna kommer, det är lättare att handskas med kylan än med myggen, säger hon.

När gryningen kom gick Saskia in och lade sig för att sova några timmar. Därefter skrev hon om sin mäktiga natt på sociala medier och fick stor respons.

– Jag lade bland annat ut bilder i en facebookgrupp som är för kvinnor från Nederländerna som bor på olika håll i världen. Där blev det ganska snabbt över 1 500 lajks och många kommentarer.

Efter alla reaktioner som varit har Saskia fått en tanke om att kunna utveckla detta vidare.

– Ja, det skulle kunna bli en affärsidé, att det är så många som skulle vilja sova ute och uppleva samma sak som jag, och att vi skulle kunna hjälpa till med det här hos oss. Man behöver inte så mycket för att få en fantastisk upplevelse här på vårt hägn. Det behöver inte vara norrsken, det kan även vara stjärnhimlen eller bara att uppleva månen och månskenet över fjällen en klar natt skulle kunna locka många.