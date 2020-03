Säsongen över för Östersund BS – efter jätterysare mot VIF: ”Grabbarna visade hjärta”

Östersund BS fick en drömstart i det andra play off-mötet mot Västanfors IF, som började med att Erik Nilsen fick in första målet innan ens två minuter hunnit gå. Därefter fick ÖBS in ytterligare tre mål och det hann bli riktigt svettigt för Västanfors. Som inte fick in ett mål förrän i tilläggstiden för första halvlek.

Glädjen var dock kortvarig för Västanfors då Erik Nilsen återigen fick in ett mål och hann göra ställningen till 1-5 för ÖBS, innan den första halvleken var över.

– Dels gör vi det vi ska göra till 110 procent. Men det är också inställningen, det var mycket axlar neråt i omklädningsrummet och man hade kanske inte pressen på sig som vi hade vid första matchen. Ser man också på spelarna vi har så är det inte många som spelat kval innan, så det var kanske lite för hög press. Men till den här matchen kunde man släppa ner axlarna och bara köra, säger tränare Eric Molin.

Nervöst var det för lagen när den andra halvleken drog igång, då Östersund alltså lyckats kvittera efter det första play off-mötet. Kort efter fick de också till 1-6 tack vare Karl Rimér Högberg. Men Västanfors gav inte upp och Gabriel Augustsson fick in bollen i mål. Efter flera bra chanser för båda lagen var det ändå Robin Rebermark som såg till att VIF tog hem hela play off-mötet när 91 minuter och 58 sekunder gått.

– De har några gubbar som de lever på, vi tänker tvärtom och vill ha alla spelare delaktiga och drivande. Man grämer sig också över första matchen hemma som vi slängde bort i mitt tycke. Sen kommer vi hit och spelar en bandy som inte passar oss för fem öre men grabbarna visar hjärta och jag kan inte vara annat än stolt, säger tränare Eric Molin.

Säsongen är därmed över för Östersund BS men redan nu är de revanschsugna.

– Vi har startat på en häftig resa och vi vill framåt. Det finns en styrka i föreningen i stort så vi vill ta nästa steg såklart och spetsa på spelartruppen ännu mer. Vi vill bygga vidare på det spelet som vi lagt grunden för, säger tränare Eric Molin.