Second hand-butiken räknar med överskott på två miljoner kronor: ”För de vi hjälper ute i världen är det skillnaden på liv och död”

Det är full fart inne på PMU Pingstkyrkans second hand i Östersund. Kaffekopparna skramlar i fiket och folk går runt och letar efter fynd. Varje månad kommer runt 13 000 besökare och varje dag som de har öppet säljer de mellan 1500 och 2000 produkter. Allt är second hand och allt är gåvor från folk som vill hjälpa till.

– I somras hade vi runt 100 personer per dag som kom och lämnade in gåvor. Då kommer en del med en ICA-kasse och andra kommer med en släpvagn, säger Emma Gustafsson.

Både hon och kollegan Putte By har märkt ett ökat intresse för att både handla second hand och skänka grejer till butiken. Just nu får de in så mycket gåvor att de är i stort behov av en större lokal.

– Vi har precis börjat att söka större lokal. Odenskog är ett bra område för oss. Det är bra kommunikationer hit, det passerar mycket folk och det är i regel bra med parkeringsplatser, säger Emma Gustafsson.

För att möta kundernas efterfrågan har de nu börjat att ha öppet ytterligare en dag i veckan.

– Vi har utökat med onsdagar och det gör vi under en provperiod för att se om det finns underlag för det och om vi mäktar med. Det ska fyllas på i butiken och allt måste skötas, det är många varor som ska ut på en dag, säger Putte By.

Butikens syfte är att generera ett överskott till välgörenhet, men även att vara en social aktör på orten där den finns. I Östersund sysselsätts 10 anställda, runt 60 volontärer och 25-30 personer som är där i olika sociala insatser som Samhall, arbetsträning eller samhällstjänst.

– Butiken betyder ett socialt sammanhang för dem som jobbar hos oss. De hittar en plats och många av dem säger att de får en samhörighet och att de är efterfrågade någonstans. Om man har varit långt från arbetslivet så kan det tillslut bli så att ingen frågar efter en längre, säger Emma Gustafsson.

Hon är övertygad om att butiken spelar en viktig roll för både personal och kunder i Östersund. Här får kunderna en mötesplats, de gör en insats för miljön och det finns möjlighet att handla billigt. Ute i världen är butikens betydelse en annan.

– För de personer som vi hjälper runt om i världen är det skillnad på liv och död för dem. På riktigt. Antingen får de rent vatten eller så har de inget rent vatten, antingen får de gå i skola eller så får de inte gå i skola. Det är väldigt konkret på det sättet i andra delar av världen, säger Emma Gustafsson.

I början av året gjordes stora förändringar inne i butiken. Något som uppskattades av både kunder och personal. Syftet var att modernisera och effektivisera butiken. Det som de får in överlägset mest av till butiken är kläder och textilier och det är även det som de säljer mest av. Det som inte går att sälja skickas vidare ut i världen. Var åttonde vecka skickar de nästan 18 ton textilier och kläder.

– En del går till katastrofinsatser och del säljs på textilmarknader runt om i världen. Det går både till second-hand-försäljning utomlands och till återbruk där det mals ner till isolering, säger Emma Gustafsson.

De är tacksamma för alla gåvor de får, även om det just nu är så mycket att det är svårt att hantera. Utan gåvorna skulle inte butiken finnas.

– Det är gåvorna som ser till att människor får rent vatten, mat, skolgång, mediciner, kläder, lär sig att odla och bruka marken. Det är tack vare det som kommer in här som vi kan skänka pengar. Det behövs tre grupper av människor här: de behövs gåvogivare, det behövs personal som gör i ordning gåvorna och det behövs dem som köper gåvorna. Alla tre är likvärdigt viktiga, säger Emma Gustafsson.