Sex specialförbund går ihop – vill öka jämställdheten inom svensk idrott: ”Någonting som vi vill förändra”

Främja kvinnor i svensk idrott och ta fram fler kvinnliga ledare på elitnivå.

Det vill sex specialförbund med nätverket EPOS (Equality in memory of Per O Sundström) göra till verklighet.

– Ju fler kvinnliga elittränare vi kan få fram, ju fler elitaktiva kommer vi att få, säger Karin Torneklint, förbundskapten för friidrottslandslaget.