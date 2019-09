Siffrorna avslöjar – så har ÖFK:s spel ändrats sedan Potter lämnade: "En väldigt tydlig skillnad"

Under ledning av Graham Potter fick ÖFK stora framgångar på fotbollsplanen. Avancemang från division 2 till allsvenskan. Sedermera även cupguld och spel i Europa League. Nyckeln i Potters sätt att spela, byggde på ett stort bollinnehav.

ÖFK hade under Potters ledning en bit över 55 procent i bollinnehav per match. Dessutom var Östersund alltid bland de två främsta när det gällde passningar per match.

Nu, första hela säsongen där Ian Burchnall har tränaransvaret, har siffran gått ner till 53 procent.

– Oavsett om vi kikar på bollinnehav eller antal passningar så märks skillnaden. Det är tydligt under den här säsongen, säger Ola Lidmark Eriksson, fotbollsanalytiker.

Så här har det sett ut sedan ÖFK tog klivet upp i allsvenskan 2016:

2016: 624 passningar per match (bäst i allsvenskan) 57% bollinnehav

2017: 583 (näst bäst) 56% bollinnehav

2018: 604 (näst bäst) 57% bollinnehav

2019: 518 (plats 8) 53% bollinnehav

Skillnaden beror mycket på tränarbytet under förra sommaren. När Graham Potter lämnade och Ian Burchnall kom in.

– Det som går att nämna är ju effekten som sker i Swansea när Graham Potter kommer dit, den är i princip motsatt. De får mer bollinnehav när han kommer dit.

– Ska man titta på siffror och försöka mäta en tränareffekt så blir det en väldigt tydlig skillnad på tränarna.

ÖFK har under Ian Burchnalls ledning tappat procentuellt i bollinnehavet.

Se grafen över de fyra senaste säsongerna:

Ola Lidmark Eriksson är fotbollsanalytiker och ägare av företaget Playmaker AI. Han syns i Fotbollskanalens program Fotbollslabbet varje vecka, där är han använder sig av statistik för att se fotbolltaktiska- och tekniska mönster.

Just bollinnehav och antal passningar per match är sätt att mäta hur lagen spelar på.

– Lagen med mer bollinnehav i snitt vinner fler matcher. Det finns utan tvekan ett samband. De som hävdar motsatsen använder inte vetenskapliga metoder. Kanske att det kan fungera i enskilda matcher. Men med 60 procent i bollinnehav vinner du fler matcher, det visar statistiken.

Men att hålla bollen inom laget innebär inte alltid fler segrar för laget.

– Ta Giffarna som ett annat exempel. Som ändå har haft en spelidé under Joel Cedergren som varit ganska lik den ÖFK har. De har fortsatt spela på samma sätt trots de knackiga resultaten. De har konstant över 600 passningar per match den här säsongen, säger Lidmark Eriksson.

IFK Göteborg, just GIF Sundsvall och Örebro SK är de tre lagen i allsvenskan som Lidmark Erikssons företag samarbetar med.

ÖSK som ställs mot Östersund på onsdagskvällen.

– Vi har kontakt med Daniel Bäckström som är assisterande tränare i ÖSK. De jobbar med vårt program i perspektivet att utvärdera sin egen prestation. För att få ut siffror på hur laget spelar och se om laget har presterat som de borde ha gjort, säger Lidmark Eriksson.

Det återstår att se vilka som vinner kampen om bollinnehavet i matchen.