Simon Kroon om den långa skadeperioden och längtan efter att få spela igen: "Det har varit hemskt"

Under sensommaren förra året drog han på sig en skada i baksida lår. En skada som uppstod efter ett knäproblem. För att justera problemet i knät tvingades Kroon till en operation, och har sedan den 26 augusti 2018 missat 28 allsvenska matcher. Under tiden har han fått följa laget från en annan sida en den han är van vid.

– Det har varit hemskt ju, man har ju såklart velat vara med och spela, säger han till Sporten.

Vägen tillbaka från skadorna har inte var lätt för Kroon. Den tuffaste motgången han stött på har varit att övertyga sig själv om att han en dag skulle vara tillbaka på planen.

– Det har varit svårt att motivera sig när man känt att det inte gått framåt och att det egentligen kvittar om man kommer in till träning eller inte för man kan egentligen inte göra så mycket, säger han och fortsätter.

– Sedan är det jobbigt när det kommer motgångar i rehaben, med det ena bakslaget efter det andra. Precis när man blivit fri från en skada så kommer en annan grej som gör att det tar ytterligare ett halvår, så det är väl det som varit jobbigt.

Har du någon gång tänkt tanken på att ge upp?

– Nej absolut inte. Det har aldrig funnits att jag velat skit i det, för det är ju det här som jag vill göra. Det är klart att man lätt kan tänka att, "jag skiter i det" men det har aldrig varit aktuellt, utan det är mer att man bara har varit jävligt trött på det.

Idag är han helt skadefri och finns tillgänglig för spel i dagens match även om formen inte är där den brukade vara.

– Det känns jättekul att vara tillbaka, det är ju det jag har kämpat för. Sedan är det klart att jag får acceptera att jag inte är där jag vill vara varken konditionsmässigt eller fotbollsmässigt. Vi har tyvärr inga reservmatcher, så man får försöka ta igen det under matcher i allsvenskan, säger Kroon.

Tränaren Ian Burchnall har tidigare under veckan sagt att de eventuellt väntar en vecka till med att plocka in honom i spel igen. Under fredagen öppnade dock Burchnall för att han kan komma att finnas med på bänken i matchen mot Eskilstuna.

Vad har du saknat mest under tiden du varit skadad?

– Det är den här glädjen man känner när man är ute på planen. Det är en speciell känsla som man känner att man har saknat något enormt och tagit för givet. Den känsla ska jag försöka ta vara på lite bättre nu när jag är frisk, säger Kroon.