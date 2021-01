Siw tecknade ner de äldres minnen – nu går hon i pension: ”Jag har alltid tyckt om att skriva”

Det märks att hon är omtyckt, en boende hälsar och säger att hon tycker det är roligt att se henne igen, på vägen in till Siw Fladwads lilla kontor inne på Hedegården. Här står lådorna prydligt märkta och sorterade på hyllorna, kritor, lampor, pärlor, pyssel och pussel varför sig. Till och med en hylla med nagellack och smink.

– Det var manikyr var fjortonde dag. Men det var ju roligt att de på äldre dagar ville ha färg på naglarna. De mådde nog bra att bli lite ompysslade, säger Siw Fladvad.

Under fem år har hon arbetat som sysselsättningshandledare på första både Fjällglimten i Vemdalen och på Hedegården. Senaste året bara på Hedegården, efter att kommunen stängde det särskilda boendet i Vemdalen. Hon har fyllt veckorna för de äldre med olika aktiviteter, sångstunder, bingo, spel, balansgympa. Flera utflykter har det också blivit och Siw har regelbundet bjudit in lokala och andra artister som kommit för att spela och sjunga för de äldre.

– Jag tror det har haft stor betydelse. Ibland när jag kommit på måndagarna har jag fått höra att det varit så tråkigt på helgen, när jag inte var där.

Siw Fladvad har alltid tyckt om att skriva. Hon kommer ursprungligen från Hälsingland och har både musik- och livsmedelsutbildning på sitt cv. Båda dessa har hon haft nytta av i sitt jobb som sysselsättningshandledare. Till nytt blev också skrivarkursen från folkhögskolan i Bollnäs. Från en artikel, som handlade om att skriva ner minnen från sina äldre släktingar, fick hon en idé att skriva ner berättelser från de äldre på Fjällglimten och Hedegården.

Till slut blev det 36 olika nedtecknade människoöden.

– Det har varit väldigt spännande. Jag har suttit med dem en och en och fått fått lära mig väldigt mycket om sådant jag inte visste om, om hur det var här uppe förr i tiden. Och jag tror att de tyckt det varit roligt att sitta i lugnt och ro och berätta, säger Siw Fladvad.

I hennes anteckningar, som hon samlat i två pärmar, finns berättelser om vådliga slädfärder genom ett vintrigt härjedalen, för sjukhusvård i Sveg, om giftasmål i 30-gradig kyla, om sommarens arbete på fäbodvallar runt om i landskapet, om bombplan som under andra världskriget flög in över Sverige in i Norge.

– En del barn har läst. Och fått reda på saker som sin förälder som de inte hade en aning om, saker från uppväxten, säger Siw Fladvad.

Ibland handlar det om känsliga uppgifter och pärmarna är inte offentliga för vem som helst att läsa.

– Men kanske gör jag något mer av det framöver utan att ta med namn och så. Det vore fint att skriva ihop något om olika människoöden i Härjedalen.

Nu lämnar Siw Fladvad sitt välorganiserade kontor på Hedegården. Hon har gått i pension och hennes tjänst som sysselsättningshandledare finns inte längre kvar. Själv tänker hon vikariera som vårdbiträde på Hedegården något år till, men vad som händer med alla pysselgrejer på hennes kontor, eller med de aktiviteter som hon ordnat för de äldre, fem dagar i veckan, vet hon inte.

– Tanken verkar vara att personalen ska kunna hålla i det i framtiden. Men de har ju fullt upp med sitt arbete. Jag har en liten förhoppning om att det ska kunna bli någon slags fortsättning, men vad det blir vet jag inte.

Hon vill passa på att tacka alla som ställt upp och hjälpt till med olika aktiviteter genom åren, både de som anlitats för musik eller annat, och alla andra som hjälpt till ideellt på olika sätt. Bland andra kyrkan, PRO, kulturskolan, de som hjälpt till med bingon.

– Förskolan har varit här ibland också och sjungit. Det finns en bra sammanhållning i bygden och det är många som ställt upp för de äldre. Det är väldigt fint, säger Siw Fladvad.