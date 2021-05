SJ får betala vite för ostädade toaletter och försenade tåg – så sena var tågen

SJ AB har sedan i december 2020 ett avtal med Trafikverket om att köra trafik med nattåg året runt mellan Stockholm och Jämtland fram till 14 december 2024.

I avtalet finns ett antal kravspecifikationer uppskrivna som SJ förbundit sig att följa under kontraktsperioden. Ett av dessa krav handlar om att SJ ska hålla en viss punktligheten med tågen, som Trafikverket menar att SJ brustit i vid tio tillfällen under januari månad 2021. Detta ger ett vite på 20 000 kronor enligt nuvarande avtal, skriver bolaget i ett vitesföreläggande mot SJ.

Vitet gäller följande turer:

• Bristande punktlighet från Stockholm C mer än 5 min 4 st. (6 000 kr i vite)

• Bristande punktlighet från Duved C mer än 5 min 1 st. (1 500 kr i vite)

• Bristande punktlighet från Östersund C mer än 5 min 3 st. (4 500 kr i vite)

• Bristande punktlighet ankomst Duved C mer än 61 min 1 st. (4 000 kr i vite)

• Bristande punktlighet ankomst Östersund C mer än 61 min 1 st. (4 000 kr i vite)

Summan på 20 000 kronor är uträknad utifrån en skrivelse i avtalet om står under paragrafen Bristande punktlighet.

”Vid leverantörsorsakad försening med mer än 5 minuter vid avgång från Stockholm C, Östersund eller Duved utfaller kontraktsvite med 1 500 kr per tur. Vid leverantörsorsakad försening med 61 minuter eller mer vid ankomst till stationerna Duved, Östersund eller Stockholm C utfaller kontraktsvite med 4 000 kr per station.”

Utöver detta ska SJ betala ytterligare 10 000 kronor i vite för ”bristande komfort ombord” på tågens toalett och duschutrymmen vid två tillfällen. För dessa brister får SJ betala 5 000 kronor per tillfälle, det vill säga totalt 10 000.

Vitet kommer att tas ut genom reduktion av ersättningen för maj månad, skriver Trafikverket.