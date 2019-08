Sjölund: Skränhögern inte ofarlig – hatretorik inspirerar

Människorättsorganisationen Amnesty varnar för resor till USA. Det är inte ett säkert land. Ingen kan garantera att man inte hamnar mitt i en masskjutning. Oavsett var man kommer ifrån, vilken hudfärg man har eller vilken religion man bekänner sig till.

Statistiken bekräftar att varningen är befogad: Inklusive de senaste dåden i El Paso och Gilroy, Dayton är antalet masskjutningar 23 och antalet dödsoffer 131 hittills i år. Motsvarande siffror för hela fjolåret var 25 respektive 140.

Det är en avgrundsdjup dårskap som utspelar sig i "the greatest democracy in the world" just nu. Svår att ta in. Hur ska pappan förklara för den lille pojken som gråter hjärtskärande i onsdagens Rapport-sändning? Att det är deras latinamerikanska ursprung som provocerat en rasist och högerextremist till masskjutningen. Eller att mannen som innehar nationens högsta ämbete får skulden för att genom sin rasistiska retorik och exkluderande och främlingsfientliga politik, bäddat för attentaten?

Det är bara demokraternas kandidater som har ett lägre väljarstöd än jag, avfärdar Donald Trump människornas utsatthet.

Det ljuder ihåligt, talet om att ena nationen, hos den latinamerikanska befolkningen.

Vad än den politiska debatten i USA landar i så spelar de lättillgängliga vapnen och de liberala vapenlagarna en stor roll för händelseutvecklingen.

Ibland tänker jag att det bara är vår lagstiftning som skyddar oss från att hålla jämna steg med USA på listan där ingen nation vill vara.

Listan över masskjutningar och antal offer.

Och kanske också att ingen högerman med för mycket pengar fått för sig att starta en egen tv-kanal. Ännu, ska tilläggas.

Men det är den selektiva verklighetsbeskrivningen, debattklimatet, propagandan, retoriken – kort sagt orden som hypnotiserar och övertygar extremisten att skrida till handling.

Vapen dödar. Men det är den selektiva verklighetsbeskrivningen, debattklimatet, propagandan, retoriken – kort sagt orden som hypnotiserar och övertygar extremisten att skrida till handling.

Ett ansvar som ingen agitator självfallet vill ta på sig. Och som är komplicerat att utkräva. Annat än i demokratiska val.

På streamingtjänsten HBO visas just nu tv-serien The loudest voice. Ett skrämmande drama om hur och varför den amerikanska TV-kanalen Fox news startades.

Grundaren Roger Ailes porträtteras av Russel Crowe, som ett veritabelt mediemonster. Med alla medel skulle Ailes skapa en tv-kanal långt från det "vänstervridna" och liberala traditionella utbudet. TV-nyheter och debattprogram hårdvinklades höger om höger, lögner och subjektiv kampanjjournalistik riktades mot demokratiska presidentkandidater och de kvinnliga programledarna bedömdes efter kupstorlek och tvingades odla sina varumärken via avsugningar. Det vita, konservativa USA skulle få sin tv-kanal och de republikanska presidentkandidaterna skulle hjälpas in i Vita huset. och det gick ju som smort. Tittarsiffrorna sköt i höjden, stålarna rullade in och Donald Trump blev president.

Visst, det är tillspetsad fiktion. Och förtalsanmälningarna lär inte vänta på sig i detta land med förkärlek för stämningsansökningar. Men det är retoriken och den politiska strategin som är intressant.

Liksom att de ansvariga alltid avhändar sig ansvaret. För vad de sagt, skanderat, upprepat eller hävdat i offentligheten.

Gränsen skjuts fram och de journalister som för länge sedan tappat greppet om pressetiken försöker överträffa varann i skamgrepp. Ibland blir till och med Roger Ailes förstummad: Sa han verkligen så i direktsändning?! Hehe, men det är bra tv.

Även om vi i Sverige inte har någon motsvarighet till Fox news (ännu) så har delar av den politiska högern anammat retoriken och debattekniken. Här hemma kallas de bland annat för fiskmåshögern, för sitt skränande. Ett tillmäle som naturligtvis är förolämpande men som också antyder att deras tillvägagångssätt inte kräver någon djupare analys. Att man inte riktigt behöver ta dem på allvar.

Det trummas in hos beundrar- och väljarskaran att all media i Sverige är vänstervriden och mörkar hur det egentligen förhåller sig. Liberala politiker och opinionsbildare kallas för åsiktsvänstern. Det framställs som etablissemangskritik, trots att de själva i allra högsta grad tillhör den politiska eliten, och varje gång de får mothugg för sin främlingsfientlighet, är deras yttrandefrihet hotad.

Den grundlagsskyddade frihet som de sätter allra högst till skillnad från religionsfriheten som kan avfärdas, i deras sekulariserade värld, så länge det handlar om främmande religioner. Läs islam som inte anses vara kompatibel med svenska värderingar.

Same, same but different, skulle man kunna säga. Men ofarlig är den inte, hatretoriken, demoniseringen av invandrargrupper och utfallen mot pressen.

Det är så det börjar...

