Sju DM-tecken för talangen från Ås – här är resultaten från bordtennis-DM

RESULTAT BORDTENNIS-DM JÄMTLAND-HÄRJEDALEN 2019

Herrar Elit: 1) Johan Olausson, Ås, 2) Anton Hemlin, do, 3) Oliver Leijon, Östersunds GIF, 3) Andreas Andersson, Ås. Final: Olausson–Hemlin 6-11, 7-11, 11-8, 11-2, 11-5, 9-11, 11-9

Damer Elit: 1) Malin Raftheim, Ås IF, 2) Sandra Helander, Ås, 3) Victoria Söderberg, do, 3) Jennie Landahl, do.

Final: Raftheim–Helander 11-5, 11-3, 10-12, 11-7, 11-7

Herrar 3 (Extraklass): 1) Pontus Strindberg, Östersunds GIF, 2) Conny Gradin, Ås, 3) Andreas Nilsson, do, 3) Tinna Nilsson, Östersunds GIF.

Final: Strindberg-Gradin 11-9, 9-11, 11-8, 11-5

Damer dubbel: 1) Jennie Landahl/Malin Raftheim, Ås, 2) Ella Handler/Sandra Helander, Häggenås/Ås, 3) Emilia Amanowicz/Olivia Westerlund, Ås, 3) Lilly Svensson/Victoria Söderberg, Ås.

Final: Landahl/Raftheim–Handler/Helander 6-11, 11-5, 11-4, 11-4

Herrar dubbel: 1) Andreas Andersson/Anton Hemlin, Ås, 2) Rikard Folkesson/Johan Olausson, do, 3) Oliver Leijon/Pontus Strindberg, Östersunds GIF, 3) Hans Strindberg/Fredrik Uddeholt, do.

Final: Andersson/Hemlin–Folkesson/Olausson 11-7, 6-11, 11-5, 5-11, 11-6

Mixed dubbel: 1) Malin Raftheim/Anton Hemlin, Ås, 2) Jennie Landahl/Rikard Folkesson, do, 3) Sandra Helander/Christer Modin, Ås/Strömsund, 3) Lilly Svensson/Conny Gradin, Ås.

Final: Raftheim/Hemlin–Landahl/Folkesson 11-6, 11-8, 12-14, 11-4

Damer juniorer 20: 1) Malin Raftheim, Ås, 2) Tinna Nilsson, Östersunds GIF, 3) Jennie Landahl, Ås, 3) Victoria Söderberg, do.

Final: Raftheim–Nilsson 6-11, 11-6, 14-12, 12-10

Herrar juniorer 20: 1) Oliver Leijon, Östersunds GIF, 2) Pontus Strindberg, do, 3) Anton Ängesgård, do, 3) Jesper Olsson, do

Final Oliver Leijon - Pontus Strindberg 11-4, 12-10, 11-4

Damjuniordubbel 20: 1) Tinna Nilsson/Malin Raftheim, Östersunds GIF/Ås, 2) Lilly Svensson/Victoria Söderberg, Ås, 3) Emilia Amanowicz/Olivia Westerlund, Ås.

Final: Nilsson/Raftheim–Svensson/Söderberg 11-7, 11-6, 11-8

Herrjuniordubbel 20: 1) Oliver Leijon/Pontus Strindberg, Östersunds GIF, 2) Fabian Strindberg/Edvin Werme, do, 3) Robin Svensson/Aron Westin, Ås, 3) Jesper Olsson/Emil Ängesgård, Östersunds GIF.

Final: Leijon/Strindberg–Strindberg/Werme 8-11, 11-6, 11-3, 11-9

Damer juniorer 17: 1) Malin Raftheim, Ås, 2) Jennie Landahl, do, 3) Emilia Amanowicz, do, 3) Lilly Svensson, do.

Final: Raftheim–Landahl 11-0, 11-5, 4-11, 11-7

Herrar juniorer 17: 1) Anton Ängesgård, Östersunds GIF, 2) Pontus Strindberg, do, 3 Edvin Werme, do, 3 Emil Ängesgård, do.

Final: Ängesgård–Strindberg 13-11, 8-11, 11-7, 11-9

Flickor 15: 1) Malin Raftheim, Ås, 2) Jennie Landahl, do, 3 Lilly Svensson, do, 3) Emilia Amanowicz, do.

Final: Raftheim–Landahl 11-2, 11-6, 11-6

Pojkar 15: 1) Edvin Werme, Östersunds GIF, 2) Emil Ängesgård, do, 3) Robin Svensson, Ås, 3) Jesper Olsson, Östersunds GIF

Final: Werme–Ängesgård 11-9, 11-6, 9-11, 11-8

Flickor 14: 1) Jennie Landahl, Ås, 2) Emilia Amanowicz, do, 3) Olivia Westerlund, do, 3) Lilly Svensson, do.

Final: Landahl–Amanowicz 11-4, 11-4, 11-3

Pojkar 14: 1) Oliver Leijon, Östersunds GIF, 2) Emil Ängesgård, do, 3) Jesper Olsson, do, 3) Edvin Werme, do.

Final: Leijon–Ängesgård 11-2, 11-3, 11-6

Flickor 12 Pingisiaden: 1) Lilly Svensson, Ås, 2) Olivia Westerlund, do, 3) Selma Sandberg, Häggenås, 4) Tova Hemmingsson, do.

Final: Svensson–Westerlund 11-8, 11-3, 11-9

Pojkar 12 Pingisiaden: 1) Noel Ek, Ås, 2) Joel Olsson, Östersunds GIF, 3) Emil Gradin, Ås, 3) Alex Åsberg, do.

Final: Ek–Olsson 11-8, 11-7, 11-6

Pojkar 12 Pingisiaden B: 1) Ebbe Handler, Häggenås, 2) Hugo Beckung, Östersunds GIF, 3) Biniam Gebreyonas, Mörsil, 3) Sonny Viman, do.

Final: Handler–Beckung 11-2, 11-8, 11-3

Herrar 40: 1) Johan Olausson, Ås, 2) Fredrik Uddeholt, Östersunds GIF, 3) Andreas Andersson, Ås, 3) Tony Evertsson, Ås.

Final: Olausson–Uddeholt 11-7, 11-7, 11-9

Herrar 50: 1) Fredrik Uddeholt, Östersunds GIF, 2) Conny Gradin, Ås, 3) Tomas Löfstrand, Östersunds GIF, 3) Patrik Petersson, Ås.

Final: Uddeholt–Gradin 11-6, 11-8, 11-7

Herrar 60: 1) Sören Rhodin, Strömsund, 2) Björn Runsten, Ås.

Final: Rhodin–Runsten 11-5, 11-7, 11-2

Herrar dubbel 40: 1) Andersson/Olausson, Ås, 2) Strindberg/Uddeholt, Östersunds GIF, 3) Peter Bengtsson/Evertsson, Östersunds GIF/Ås, 3) Conny Gradin/Fredrik Westerlund, Ås.

Final: Andersson/Olausson–Strindberg/Uddeholt 5-11, 11-7, 11-6, 4-11, 11-9

Herrar dubbel 50: 1) Hans Strindberg/Fredrik Uddeholt, Östersunds GIF, 2) Conny Gradin/Patrik Petersson, Ås, 3) Magnus Nybom/Björn Runsten, Ås, 3) Gunnar Abrahamsson/Sören Rhodin, Strömsund.

Final: Strindberg/Uddeholt–Gradin/Petersson 11-9, 11-9, 11-8