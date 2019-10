Sju inför rätta - misstänks ha spärrat in en man på Frösön under tortyrliknande former

Läs mer: Åtta män åtalas i härva kring människorov – ska ha hotat klippa av fingret på en man

Fyra män i 20 till 30-årsåldern åtalas för försök till grov utpressning efter en händelse i slutet av februari. De ska ha försökt att tvinga en man att betala dem en stor summa pengar samtidigt som de klippte honom i ett finger. Detta ska ha skett på en adress i Östersund. I ett polisförhör berättar offret att gärningsmännen använde en typ av bultsax för att skada honom och att de klippte upp ett stort sår som blödde mycket.

– Jag tömde en toarulle och lindade det runt fingret och tejpade det och sen drog jag till sjukhuset, säger mannen i ett polisförhör.

Han berättar att en av de misstänkta frågade om fingret var värt 50 000 kronor. Svarade blev: ”Ja, det är det”. Då ska den andre ha sagt ”ge mig 50 000 kronor då”.

Enligt uppgifter i samma förhör ska de misstänkta personerna även ha försökt att skada mannen på andra sätt.

– De slår mig i magen och i ansiktet och de slår mig med öppen hand. Jag vet inte vem som slår mig varje gång, han offret sagt till polisen.

Onsdag den 8 maj klockan 11.18 fick polisen ett larmsamtal om att en ung man sprang barfota och nästan utan kläder i ett bostadsområde på Frösön. Inringaren berättade att mannen sagt att han varit kidnappad och fängslad i flera dagar. Den här händelsen rubriceras som människorov, medhjälp till olaga frihetsberövande, försök till grov utpressning och grov misshandel. Offret är samma person som klipptes i fingret några månader tidigare.

Han ska ha varit inspärrad i ett hus under tre dygn i maj och tvingats att sitta fast i ett handfängsel, enligt åtalet. Även vid det här tillfället ska den mannen ha krävts på pengar. I förhör berättar han om en misshandel med en upphettad sked som pressades in i munnen och att gärningsmännen slog honom med en batong.

– Ja den va svart, svart handtag, gummihandtag typ som va runt själva batongen.

En vän till offret kom till huset på Frösön för att försöka lösa ut sin kamrat. Han tog ett lån för att kunna betala en typ av lösensumma men pengarna överfördes aldrig till de misstänkta personerna. Så här säger vännen i förhör:

– När jag kommer in så känner jag att det är en dålig stämning där inne, det är stelt. Jag kommer in, vi går in på toaletten jag och (offret). Vi står där och pratar. Då sa han till mig att han behöver lösa 20 000 till kvällen, annars skulle de klä av han kläderna, binda fast han och köra upp en flaska i honom. De sa också att de skulle filma allt.

Efter tre dygn i fångenskap rymde offret genom ett fönster. I förhör har mannen berättat att han mått psykiskt dåligt efter tiden då han var inlåst.

– Jag har mått skitpiss.

Framförallt har mannen varit rädd för att träffa de misstänkta personerna tillsammans, berättar han för polisen.

– När de kommer i grupp då pushar de varandra till ”nu ska vi ta han”.

Offret hävdar att han inte är skyldig de misstänkta personerna några pengar.

Totalt är sju personer misstänka för inblandning i människorovet. Bland annat de fyra personerna som misstänks för försök till grov utpressning några månader tidigare.

En av männen som misstänks för människorov och ytterligare en person är misstänkt för övergrepp i rättssak. De ska ha hotat en person och uppmanat hen att inte lämna uppgifter till polisen under utredningen.

Polisen har använt olika arbetsmetoder under förundersökningens gång. De har bland annat kartlagt mobiltrafiken vid tiden för brotten. Sex av de misstänkta i ärendet är häktade, den sjunde personen släpptes på fri fot i juni. Alla misstänkta nekar till brott, enligt uppgifter i stämningsansökan.

Rättegången inleds på tisdagen och totalt kommer den att pågå i 19 dagar.