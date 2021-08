Skadedrabbat IFK Östersund förlorade efter kross av Notviken – då kan anfallsstjärnan vara tillbaka: ”Nu tror jag att det läkt ihop”

Notviken tog kommandot från start under söndagen när IFK:s damer kom på besök. Hemmalaget visade vägen som satte hög press direkt vilket gav utdelning direkt när Notvikens Selma Åström inledde målskyttet efter bara två minuter.

IFK var inte med från start när Notviken dominerade som också skapade det mesta.

– Vi är inte riktigt i fas just nu. De har spelat fyra matcher och vi sju i serien. De är utvilade och riktigt på hugget. Vi är sega och tröga. Första 20 så hänger vi inte med. Vi är helt chanslösa, de är bättre på allt och de avgör matchen där, säger Mattiasson.

Notviken fortsatte att hålla högt tempo och sätta hög press. Inledningsmålet var bara början på Notvikens målfest i första halvlek som radade upp chanser efter varandra.

Notviken kunde också avgöra matchen redan i första halvlek som fick med sig 5–0 inför andra halvlek.

– Vi har svårt att repa upp det, men i andra gör vi en ganska bra insats. De går inte ner i tempo men vi lyckas ändå resa oss. De slår inte av på någonting utan vi höjer oss så det tycker jag att vi gör jättebra, säger han.

IFK har fått spela med ungefär samma spelare de senaste matcherna då IFK dragits med skador och sjukdomar vilket har slitit på truppen.

– Det har varit lite olyckligt. Nu är det en vecka kvar till nästa match och den här veckan behöver vi verkligen.

Flera spelare är glädjande nog på väg tillbaka. I dagens match gjorde My Jonsson och Felicia Jonsson comeback.

Laget har fått klara sig utan en av deras nyckelspelare och målskytt: Angelica Häreby som haft en överkroppsskada. Häreby närmar sig nu en comeback som kan vara tillbaka redan på lördag mot Sunnanå.

– Nu tror jag att det läkt ihop rätt så bra, hon är på gång. Det är inte så att vi faller med enskilda spelare, men det är just att vi fått rulla på samma material under så många matcher. Jag hade gärna haft så vi kunde rotera lite mer under den här perioden, säger han.

Notvikens IK DFF – IFK Östersund 5–0 (5–0)

Målen: 1–0 (2) Selma Åström, 2–0 (15) Moa Blomquist, 3–0 (18) Moa Blomquist, 4–0 (36) Alva Rosén, 5–0 (38) Paulina Hedquist.

Domare: Victor Tjärnberg

Publik: 57