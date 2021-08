Skådespelaren Lisa Henni om det plötsliga genombrottet, scenskräcken och det jämtländska lugnet: ”Till slut vann passionen över rädslan”

I serien ”ÖP lyfter: Jämtland i kändisarnas hjärta” möter vi kändisar som berättar om sig själva och sin koppling till länet. Denna vecka möter vi Lisa Henni.

Lisa Henni slog igenom med dunder och brak som skådespelare. Vid 27 års ålder gjorde hon sin första roll som Sophie i Snabba Cash, där hon spelade flickvän till huvudkaraktären JW.

– Jag fattade inte själv hur stort det var. Jag var inte uppvuxen inom nöjesbranschen, och visste inte vilka alla de människorna jag jobbade med var, säger hon.

Jag skulle vilja tänka att min relation till Jämtland har format mig till den jag är idag

Hon förstod inte heller vilken succé filmen gjorde.

– Jag upplevde ingen skillnad på mitt liv efter rollen, jag uppfattade inte succén. Det var först flera år efteråt. Jag kommer ihåg att min kompis brorsa sa att hans kompisgäng varit kära i mig efter att ha sett filmen, och det var inget jag själv förstod då.

Lisa bodde på Frösön tills hon var sju år gammal. Då valde hennes familj att flytta till Stockholm. Trots att bara en del av uppväxten skedde i Jämtland känner hon sig jämtländsk och tror att hennes ursprung har präglat henne.

– Jag skulle vilja tänka att min relation till Jämtland har format mig till den jag är idag, säger hon.

Det är en härlig kvalité som ger ett lugn

Lisa beskriver hur hon känner ett visst lugn, och att hon aldrig behövt hävda sig.

– Å ena sidan är jantelagen något väldigt negativt som kan hålla människor ifrån att utveckla sig själva och nå sin potential. Å andra sidan finns det en styrka i att veta vad man är bra på och vilka ens svagheter är, att man känner sig själv. Och i det inte behöver hävda sig, det kan vara en bra kvalité som ger ett lugn.

Lisas mamma var förskolelärare och pappa drev en sport- och jaktbutik.

– Pappa är jämte och mamma kommer ifrån Niivala i Finland. Mamma berättade att en av sakerna hon föll för var att pappa var oerhört kompetent, men aldrig satte det själv i ord.

Jämtland ligger fortfarande Lisa varmt om hjärtat. Hon besöker Åre minst en gång per år, och älskar friluftslivet. Hon har länge haft drömmen att få spela in en roll i Jämtland.

– Jag vill berätta jämtländska historier, få fram vyerna och miljöerna. Jag hade älskat att gå in i en jämtländsk karaktär, och därigenom utforska sidor hos mig själv, säger hon.

Idag har hon ett sommarhus i Skåne för att komma närmre naturen.

– I jobbet stöter jag på många människor och mycket energier. På landet hittar jag mitt lugn. Jag gillar att renovera och håller på att anlägga en odlingsträdgård. Det är något handfast, till skillnad från att gestalta känslor. Det är något jag fått av min pappa, säger hon.

Trots att Lisa alltid haft en passion för att gestalta andra människor, fanns det länge en rädsla som i någon mån höll henne borta från skådespelaryrket.

– Jag var rädd för att gå upp på scen. För att ta plats. Och för att stå i centrum. Det var en rädsla för exakt det jag ville göra.

Till slut vann passionen över rädslan

Lisa beskriver det som en inre konflikt som pågick länge.

– Rädslan ledde till att jag började senare med att söka roller. Men till slut vann passionen över rädslan, säger hon

Sedan dess har hon hunnit med att spela roller i filmer och serier som Remake, Söder om Folkungagatan, Fallet och Lyckoviken.

Favoritrollen var att få spela huvudrollen Lisa i filmen Remake.

– Nästan all dialog var improviserad. Jag fick ge så otroligt mycket av mig själv, och bakade in min egen personlighet i karaktären, säger hon.

Det var en kamp att acceptera att jag är rolig

Lisa har fått spela en mängd olika typer av roller, både dramatiska och humoristiska. Något som hon är väldigt tacksam över.

– Det är väldigt utvecklande, jag är glad att jag inte är placerad i ett fack. Jag har alltid sett mig själv som en dramatisk skådespelare, det är andra som sagt till mig att jag är rolig, säger hon.

– Det var en kamp att acceptera att jag är rolig. Nu har jag vuxit till mig och förstår att det är precis lika svårspelat med humor.

Lisa har just nu flera bollar i luften. I lördags gjorde hon sista spelningen av Hamlet på Skillinge teater, som var hennes första teaterroll. Hon skriver även på en egen TV-serie, som hon är förtegen om.

Och så spelar hon självklart in säsong tre och fyra av Camilla Läckbergs Lyckoviken. Serien har blivit en tittarsuccé, och är Viaplays mest sedda originalserie.

– Det är jättekul att spela in serien. Eftersom det är en såpa är det en mängd material som ska spelas in i ett rasande högt tempo. I en vanlig film kanske man spelar in en eller ett par scener per dag, men i Lyckoviken kan det bli upp till 15 scener per dag fördelat på två team som jobbar sida vid sida säger hon.

Det höga tempot gör att man inte kan ta sig själv på för blodigt allvar, berättar hon.

– Ibland får man inte mer än en tagning. Då får man lära sig att vara prestigelös.