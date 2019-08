Skattehöjning ska sanera ekonomin – men oppositionen talar om "löftesbrott"

Bakgrunden är de kraftiga underskott som tidigare landstinget och numera regionen, drabbas av årligen. Bara ifjol handlade det om minus 250 miljoner. Totalt uppgår det ackumulerade underskottet till 1,3 miljarder kronor. Även innevarande år beräknas minussiffrorna bli drygt 200 miljoner.

Det här vill den sittande politiska majoriteten nu råda bot för. På måndagen lades en ny regionplan fram för 2020-2022. Nya besparingar gick som en röd tråd genom förslaget.

– Läget är utomordentligt allvarligt. Nu gäller att komma till rätta med de årliga underskotten, sa regionstyrelsens ordförande Mats Gärd (C) vid måndagens presskonferens.

Redan finns personella inbesparingar motsvarande 50 befattningar från och med september. Sedan försvinner ytterligare 50 tjänster från årsskiftet. Dessa besparingar ska ge regionen minst 40 miljoner kronor på sikt.

Skattehöjningen beräknas ge regionen 137 miljoner kronor mer per år. För en skattebetalare med en lön runt 25 000 kronor i månaden innebär höjningen 125 kronor mindre i plånboken per månad, eller 1 500 kronor per år.

– Det är aldrig roligt att tvingas höja skatten, men i detta läge fanns inte så mycket annat att göra, konstaterade regionrådet Lennart Ledin (L), även han med på presskonferensen.

De besparingar som nu lagts fram som förslag inklusive skattehöjningen, lär inte ge landstinget några pengar förrän 2020. En driftsbudget i balans förutspås kunna bli verklighet till 2022.

Därmed måste regionen fortsätta gå med mössan i hand till kreditgivare och låna till bland annat löner. Hittills finns sådana lån upptagna till 380 miljoner kronor.

– Det vi hoppas sker nu är att den kultur som funnits inom regionen delvis ändras på. Vi måste helt enkelt genomföra besparingar och effektiviseringar för att visa våra kreditgivare att regionen menar allvar, säger Mats Gärd.

Besparingarna omfattar åren 2020-2022. Planen är indelad i områdena samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat med strategier för varje område.

Men regionplanen innefattar även en digital satsning, inte minst inom primärvården, där allt fler patientbesök ska ske inom ramen för "1177-vårdguidens digitaltjänster".

Oppositionen hävdar att den aviserade skattehöjningen är ett löftesbrott.

– Under valrörelsen var Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet mycket tydliga med att de inte skulle höja landstingsskatten. Synd bara att de blågröna partierna inte var ärliga mot väljarna före valet, säger nu Ann-Marie Johansson (S), förutvarande landstings- och regionråd.

Hon säger dock i samma andetag att en höjd skatt behövs, vilket S deklarerade före valet i kombination med andra inbesparingar.

Parallellt följer nu också regionledningen noga det arbete som förs på riksnivå kring ett nytt skatteutjämningssystem. Blir detta verklighet från 2020 förväntas region J/H få ytterligare 195 miljoner kronor per år i intäkter.

– Men det här är ännu så länge bara ett förslag, som inte alls är färdigprocessat i regering och riksdag, poängterar Mats Gärd.