Skatten på kapitalinkomster minskar: ”Ett litet trendbrott”

För första gången sedan 2010 minskar skatten för privatpersoner på kapitalinkomster. Det visar färska siffror från statistikmyndigheten SCB.

– Sedan den globala finanskrisen har kapitalinkomsterna i princip stigit för varje år, så det är ett litet trendbrott i år. Men det är fortfarande höga inkomster, sett ur ett historiskt perspektiv, säger Johan Åhman, statistiker på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Danderydsborna betalade 84 000 kronor i skatt på kapitalinkomster per invånare för deklarationsåret 2019, vilket gäller inkomster under 2018. Rikssnittet ligger på 8 600 kronor per invånare.

Fakta: Till inkomst av kapital räknas inkomster och utgifter som inte kan hänföras till näringsverksamhet eller tjänst. Det kan till exempel vara uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Endast fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) beskattas för inkomst av kapital. Överskott av kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent och vid underskott medges skattereduktion. Källa: Skatteverket.