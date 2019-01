På med pjäxorna – nu är det dags för Byakampen i Offerdal

– Förhoppningsvis blir det en succé både för dem och Byakampens deltagare som kan köpa något gott att ta med hem, skriver Bertil Larsson från Offerdals SK.

På tisdag 29 januari är det premiär för årets Byakampen 2019.

– De som inte vill eller kan åka skidor är välkomna att ta en sparktur eller en promenad. Målet med Byakampen är att under sju tisdagskvällar locka både ung och gammal till att röra sig under trevliga former, inga nummerlappar och ingen tidtagning, skriver Bertil Larsson i pressmeddelandet.

Byakampen anordnas genom ett samarbete mellan Offerdals SK, Anvågens SK, Landöns IF och byalag i Offerdal.

Tävlingsdagar och plats:

29/1 Tulleråsen

5/2 Enarsvedjan

12/2 Bangåsbygden

19/2 Kaxås

26/2 Olden

5/3 Landön

12/3 Änge