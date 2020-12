Skidfabriken gör jätteinvestering – satsar på miljön och ställer om sin produktion: ”Vi blir mer konkurrenskraftiga”

Åre Skidfabrik har investerat stort det senaste året. Drygt 10 miljoner kronor har skjutits till för att modernisera och öka produktionskapaciteten i fabriken i Såå, en dryg halvmil öster om Åre by.

Carl Geijer, vd och delägare på Åre Skidfabrik, uppger att satsningen är något som bolaget drömt om i många år.

– Vi har känt att vi har velat göra vissa förändringar, men för att göra det måste det finnas förutsättningar. Tack vare en period av tillväxt hos samtliga skidmärken som vi tillverkar har det möjliggjorts, säger han.

Satsningen består av en rad olika investeringar. Bland annat har lokalytan utökats med 50 procent för att få in de nya maskinerna.

– Dessutom kan vi ha en högre produktionseffektivitet och optimera våra flöden.

Utöver det har bergvärme installerats.

– Vi har tidigare haft ett gammalt uppvärmningssystem i fabriken, så i samband med att vi byggde ut beslöt vi oss för att genomföra en energieffektivisering. Vi har borrat ungefär en kilometer energihål för en bergvärmeanläggning, förklarar Geijer.

Metoden för att värma upp lokalen har uppdaterats. Nu drar man nytta av den 120-gradiga värmen från skidpressarna för att ge ett behagligt klimat i fabriken.

– Vårt helt nya ventilationssystem suger upp värmen från skidpressarna och spillvärmen kan sedan temperera våra lokaler under cirka 50-60 timmar per vecka. Det innebär att vi minskar vår energiåtgång med omkring 70 procent per kvadratmeter, uppger Carl Geijer.

Det var i november för ett år sedan som arbetet med de stora förändringarna inleddes och de allra sista bitarna föll på plats för någon månad sedan.

– Den allra främsta anledningen till att vi har gjort de här investeringarna är för att vi ska bli mer konkurrenskraftiga, få upp produktionseffektiviteten och ha en mer energisnål verksamhet. En positiv bieffekt av allt detta möjliggör dessutom högre produktionsvolymer för framtiden – tidigare kunde vi inte komma upp i närheten av de här volymerna, konstaterar Carl Geijer.

I nuläget har Åre Skidfabrik tolv anställda. På sikt kommer styrkan, enligt Carl Geijer, att behöva skalas upp.

– Enligt våra beräkningar kommer vi på ett till två års sikt se en ny tillväxtperiod.

Carl Geijer är stolt över den energioptimerade fabriken i Såå.

– Ser man till helheten på Åre Skidfabrik tror jag inte att man kan tillverka skidor på ett mer hållbart sätt än vad vi gör just nu.

