Lisa Engmans uppdrag är att göra VM till en folkfest: "Det är jätteviktigt att man verkligen går man ur huse"

Det är Lisa Engmans andra skidskytte-VM på hemmaplan. 2008 var hon funktionärsansvarig och året efter det började hon jobba med med sälj, lokala sponsorer och marknadsföring inför världscuperna. Till årets stora sporthändelse fick hon kliva in i en roll som passar henne, med sin bakgrund inom turism och evenemang, som handen i handsken: marknads- och försäljningsansvarig.

– Det har verkligen varit jättespännande. Vi har världscuper här varje år, men ett VM är så mycket större. Det gäller att växla upp och göra det mycket större och mycket bättre och verkligen göra ett avtryck, säger Lisa Engman.

Hon gillar att träna och röra på sig, men har egentligen ingen egen erfarenhet av skidskytte. Däremot är hon väldigt intresserad av sporten som åskådare.

– –Skidskyttesporten tilltalar mig för det är verkligen det här som vi kallar för "a new drama every day". Det är så otroligt spännande att titta på, man vet aldrig hur utgången blir, säger Lisa Engman.

Arbetet inför VM har varit intensivt och eftersom organisationen är relativt liten får alla rycka in och hjälpa till där det behövs. Ena dagen har Lisa Engman varit ute i spåret för att titta hur staketen ska dras, nästa har hon bjudit in kronprinsessan. Hon har även hand om biljettförsäljning, VIP-försäljning, sponsorer och arenaproduktion. En stor och viktig del av hennes arbete går ut på att se till att det blir en folkfest under de 12 dagar som Östersund står som värd för VM.

– Vi vill ha en härlig stämning för alla som är på plats och vi vill att det ska se bra ut på tv för det är jätteviktigt för att vi ska kunna fortsätta få världscuper och VM i framtiden, säger Lisa Engman.

Just publiken på plats tror Lisa Engman är jätteviktig för helhetsupplevelsen av VM och hon hoppas att det kommer mycket folk och att människor i Östersund och Jämtland faktiskt tar sig tid att gå på VM när det är på hemmaplan.

– Vårt landslag säger att ett VM på hemmaplan får man kanske bara uppleva en gång under karriären. Ett VM på hemmaplan är viktigare än ett OS. Frågan är om vi andra också förstår det? Hur ofta får vi uppleva ett VM på hemmaplan? Det är jätteviktigt att man verkligen går man ur huse och går en dag i alla fall, eller om man inte gillar skidskytte går ner på stadsfesten och är med på festen, säger Lisa Engman.

Devisen som Lisa Engman och de andra i organisationskommittén har jobbat efter är att ett "VM ska vara guld värt för alla" och priserna på biljetterna är låga. Det finns även gott om publikområden för att alla ska hitta en plats där de trivs oavsett om de går för att känna stämningen på läktaren inne på målområdet eller om man vill hänga med familj, kollegor eller vänner i spåret.

– Om man går ett större gäng skulle jag säga att man ska hålla till på "Grillsvängen" eller "Solsidan". Där har du nära till spåret och kan se åkarna åka förbi, du har storbildsskärm så du kan följa tävlingarna hela tiden och du har ett fritt område att röra dig på. I "Grillsvängen" kommer vi även att ha barnaktiviteter där barnen får leka fritt och gå lite som de vill, säger Lisa Engman.

Om en vecka är det invigning av skidskytte-VM och innan dess är det mycket som ska falla på plats. Det är inte helt enkelt att planera ett evenemang i detalj även om Lisa Engman är noga med att påpeka att de försöker att inte sätta upp några problem.

– Det kan hända mycket på resans gång. Vi måste få till alla byggnationer som ska upp och allting måste komma i tid så vi hinner med alla delar. Vi har vissa byggnader som är fasta, men det är mycket som ska byggas upp under en kort period, säger Lisa Engman.

En annan svårighet som inte går att styra över är vädret. Där kan Lisa Engman och hennes kollegor bara hålla tummarna för att Östersund väljer att visa upp sig från sin allra bästa sida.

Lisa Engman

Ålder: 50

Familj: Man och två barn som är 17 och 20 år.

Drömmer om: En långresa någonstans när det här här slut.

Rädd för: Att det ska hända nära och kära någonting. När man är förälder så är man alltid orolig för det.