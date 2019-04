Nye landslagschefen i skidskytte vill förvalta arvet efter Pichler: "Kommer ta kontakt med honom"

Efter fem år i det norska längdskidlandslaget tar 41-årige Anders Byström steget tillbaka till hemlandet och byter sport. Han går in i den nya rollen som landslagschef i skidskytte och får ett övergripande ansvar för organisationen.

– Jag har tänkt sista året att jag vill komma tillbaka på Sverige på något vis, jag är ju ändå svensk. Jag har snackat både med längdskid- och skidskyttelandslaget under de sista månaderna. Så ringde skidskytte och ville ha mig i den här rollen och då får man tacka ja till det. Det är kul att de har så stor tro på mig. Att lilla jag från Ö-vik får en sådan chans, det ska bli spännande, säger Byström.

Byström kliver in i landslaget och är en av de som fyller tomrummet efter Wolfgang Pichler. Tränaren som fört svenskt skidskytte till så stora framgångar de senaste åren.

– Jag har stor respekt för det han har gjort och jag tänker ta kontakt med honom och höra vad framgångsfaktorerna har varit. Jag kan inte säga att jag ska vara den karaktären och personen han är. Jag tänker göra det på mitt sätt och jobba med det ledarskapet jag tror på, men det är klart det är stort att ersätta en sån legendar, berättar den nye landslagschefen.

Är det något du vill ändra på jämfört med det Pichler gjort?

– Jag vill prata med honom lite först och höra vad han anser är det han gjort bra. Jag har bara sett utifrån och det jag ser är att han har skapat en disciplin och kultur på träning som är imponerande. Folk i laget har lagt ner sin själ i träningen och blivit mycket bättre.

– Sen vet jag inte om det finns saker som inte fungerat så bra, som går att göra bättre. Det måste jag höra mig för om, men jag tror att mycket bra är gjort och så ska vi få in ännu mer av det som jag fått med mig under åren i Norge.

Vad är det du vill införa?

– Jag vill föra in att tränarna utvecklas och får göra det de är bäst på. Att vi skapar roller där de presterar på topp och då kan också utövarna känna att det är bra struktur. Sen handlar det om att skapa en miljö där alla känner att de måste lägga ner ett stenhårt jobb.

Vad tar du med dig från dina år i Norge?

– Jag har jobbat med många spännande aktiva som fått mina tränarögon att ändra synen. Norge är väldigt bra och de har också självförtroende nog att skapa miljöer där de tror på vad de gör. Det kanske är det viktigaste i det här.

Byström har främst erfarenhet av längdskidor, både från åren i Norge och tack vare sin tidigare roll som förbundskapten för det svenska juniorlandslaget. Inom skidskyttet har han dock bara spenderat en säsong tidigare, då som landslagskoordinator 2013/14 under Björn Ferrys och Carl-Johan Bergmans sista säsong.

– Jag fick lära mig hur cirkusen fungerar då. Annars har jag följt sporten på TV och vet vilka åkare som är i topp, men jag har respekt för att jag har varit i längdskidvärlden och inte är fullt insatt i skidskyttet. Det kommer jag lägga tid på nu och försöka få så mycket input som möjligt om.

Vad är de största skillnaderna mellan att jobba med längdskidor jämfört med skidskytte?

– Det är en annan idrott, det är två idrotter i en kan man säga. Det är spännande att ha den kombinationen, med själva åkkapaciteten som jag kan mycket om och den mentala delen på skjutvallen. Skyttedelen kan jag mindre om och där tänker jag vända mig till de vi har i laget som är experter.

Trots att han nu kommer verka mycket i Östersund, där skidskyttelandslaget har sin träningsvardag kommer Byström och hans familj bo kvar i Frändefors i Dalsland (tre mil ifrån Uddevalla).

– Jag tror det kommer gå bra, jag kommer få åka mycket nattåg upp och ner. Familjen är van vid att jag är borta en del. Vi får försöka hålla ihop den vardagen så bra det går, men det har funkat tidigare.

Att det blir en hel del tid i Östersund innebär också att han får närmare till Örnsköldsvik. En förändring som den nytillsatte landslagschefen välkomnar.

– Ja, det är fint. Jag har fortfarande mina föräldrar i Ö-vik och jag kanske får tid att åka förbi och se Modo någon gång också, det hade varit kul.

Hur ofta har du kommit hem till Ö-vik medan du jobbat i Norge?

– Det blir väl någon eller några gånger per år, så att föräldrarna får träffa barnbarnen. Det är alltid kul att få komma hem, men det blir mycket resande i jobbet så det blir inte så ofta som man hade önskat.

Även om han varit utflyttad ett bra tag har Byström följt de ångermanländska framgångarna i bägge sporterna han varit verksam i.

– Jag är väldigt imponerad av det man gör i Sollefteå, både i klubben och på skidgymnasiet. Sen hoppas jag att Ö-vik kan fortsätta jobba med skidskyttet nu efter Fredrik Lindström. Han och Sofia Domeij (ordförande i Skidskytteförbundet) är två bra personer i skidskyttevärlden som kan hjälpa staden med en fortsatt verksamhet.

Hans egen uppväxt i Ångermanland tror han också är starkt bidragande till att han intresserade sig för skidsporten från första början.

– Jag växte upp med skidor och var aktiv själv i Hägglunds och det sitter någonstans i ryggen. Jag har varit på mycket skidtävlingar runtom i Ångermanland och sett hur det funkar där. Absolut tror jag att det arvet finns där, även om det inte är något jag tänker på dagligen.

Innan han går in i sin nya roll ska han avsluta uppdraget i Norge och se till att hans ersättare i utvecklingslandslaget där kommer in på ett bra sätt. Den 10 maj far han sen upp till Östersund för att träffa åkarna, tränarna och styrelsen i landslaget, för att lära känna dem bättre.

Sen blir det läger på Kreta med det landslag som han ska ge en röd tråd till de kommande åren. Ett landslag med åkare som har flera OS- och VM-medaljer med sig och som har alla möjligheter att ta fler i framtiden.

– Det ser bra ut med många unga åkare i världscupen. Sen måste jag sätta mig in i hur det ser ut underifrån och saker vi måste jobba med där för att få fler som blir bra, men även hur vi kan rekrytera nya barn och ungdomar. Det blir viktigt för 2026 om vi får OS till Sverige då.