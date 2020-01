Skidspåret i Torvalla blir kvar vintern ut – förslag på ny dragning väntas till sommaren

Det blev en stor snackis för ganska precis ett år sedan. Östersunds kommun aviserade att man skulle sluta preparera skidspåret i Torvalla, som binder ihop stadsdelen med Odensala och Spikbodarna. Anledningen sades till en början vara höga kostnader och att få nyttjade det. Senare menade man att det främst berodde på arbetssituationen för de som ska preparera det. Det går inte att köra med pistmaskin och spåret korsas av sju plogade och grusade vägar.

– Det handlade mer om att vår personal visade att de inte kunde driva spåret under hållbara förhållanden, och den problematiken kvarstår. Då spelar det ingen roll om hela Torvalla vill ha kvar hela spåret som det är idag, sa kultur-och fritidsnämndens ordförande Per Lundgren (C) i januari förra året.

Men efter att kritiska röster höjdes mot en nedläggning av skidspåret så vände man. Det nya budet var att det skulle hållas farbart året ut, medan utredningen om ett helt nytt spår i stadsdelen fortgick.

Nu har ett nytt år kommit, men utredningen är fortfarande inte färdigställd. Den har bara påbörjats och arbetet med den kommer att pågå under våren. Först till sommaren tror man att kan presentera något konkret.

Det innebär att det inte kommer att bli några förändringar i spårskötseln i Torvalla den här säsongen. Så länge det finns snö ska det fortsatt prepareras.

– Fram tills utredningen är klar kör vi spåret precis som innan, säger Liselotte Halvarsson, utredare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden har ett sparbeting på sig i miljonklassen. Därför behöver man se över kostnaderna för drift av kommunens övriga skidspår, och även se över om det krävs höjda avgifter på olika sätt. Ingenting är ännu klart. Fler detaljer lär presenteras till nämndsammanträdet i slutet av denna månad.

– Besparingen handlar absolut inte bara om skidspår, utan vi tittar på kultur- och fritidsnämndens alla verksamheter. Man börjar stort och sen får man se var man kommer att behöva göra besparingar, säger Liselotte Halvarsson.

Det är oklart om en eventuell, framtida spårdragning i Torvalla kommer att kopplas till Spikbodarna och Odensala, som det är i dag. Det man vill försöka åstadkomma är ett centralt spår som ligger nära skolorna. Därför ska man ta in synpunkter från befolkningen om var den nya dragningen ska hamna.

– Sen krävs det ju pengar. Det finns ingen budget avsatt för att anlägga ett nytt skidspår. Det är en ganska kostsam investering, speciellt om man ska ha elbelysning, säger Liselotte Halvarsson.