Halfvarsson vill glömma OS och tror på landslaget utan Hellner: "Kommer absolut kunna fylla ut hans plats"

Det svenska damlandslaget gjorde succé under förra säsongen med medaljer i samtliga OS-lopp och mängder av världscupsegrar. För herrarna var det en betydligt tyngre säsong, den enda åkaren som tog pallplatser i annat än sprint i världscupen var Calle Halfvarsson, men när det kom till säsongens stora mål, OS i Pyeongchang låste det sig för Dalasonen.

– Jag tänker inte så mycket på förra säsongen, men det är klart, ska jag titta tillbaka lite så var det ett misslyckat OS och kanske inte världens bästa säsong i helhet heller, säger Halfvarsson.

Med OS bakom sig är det VM i Seefeld i Österrike som är nästa mästerskapsmål. Halfvarsson trivs i alplandskapet, när världscupen gick där i januari blev det en tredjeplats för Halfvarsson i fristilssprinten.

– Det är ett väldigt fint ställe och det blir nog roliga tävlingar, jag ser fram emot det, säger han om det stundande världsmästerskapet.

En distans som Halfvarsson är lite extra förväntansfull inför till VM är 15 kilometer i klassisk stil. Under föregående världscupsäsong var det just där han hade mest framgång med en andraplats och en tredjeplats under. Stafetten är som vanligt en annan medaljchans för Halfvarsson och det svenska laget på VM, men den kommer att åkas utan pålitlige Marcus Hellner som avslutat sin karriär.

– Marcus var en riktigt bra åkare och en tung pjäs i ett stafettlag, men nu kommer de här unga grabbarna som är inne i laget. Det är många av de som är bra, så vi kommer absolut kunna fylla ut hans plats på det viset.

– Jag tycker återväxten ser bra ut, det är klart vi hade ett lite tungt år i fjol på herrsidan, men det ser väldigt lovande ut just nu. De är starka grabbarna som kommer underifrån.

Herrlandslaget laddar för tillfället upp för säsongen på rullskidor vid Hallstaberget i Sollefteå. Halfvarsson tycker att det är skönt att vara igång igen efter att ha missat lägret i Torsby i slutet på juni.

– Jag har en känslig mage och brukar kunna få lite magknip i några dagar, ibland upp emot en vecka som det var nu då. Det var en jobbig vecka, men annars har träningen flytit på jättebra.

Under lägret i Sollefteå som inleddes på måndag har han sluppit magknip och känt sig pigg. Hallstaberget är dessutom en perfekt plats för ett försäsongsläger enligt Halfvarsson.

– Jag tycker det är jättebra här. Vi har bra boende med nära till rullskidbanan, nära till slalombacken och nära till intervallbacken. Det känns som att vi har allt väldigt nära här. Det är just därför vi väljer att vara här på ett av våra sommarläger.

Med cirka två och en halv månad kvar till säsongsstarten i finska Ruka är det ännu svårt för de svenska skidstjärnorna att veta hur de står sig jämfört med övriga världseliten. Halfvarsson lägger heller ingen vikt på de kommande tävlingarna för stunden.

– Det är långt kvar, så det är svårt att dra några slutsatser nu, men träningarna har gått bra hittills. Det gäller bara att ha fokus på det man ska göra och inte tänka så mycket på säsongen just nu.

– Den här tiden på året är en sån där tid där det kan gå upp och ner. Ibland har man tunga dagar och ibland har man lite piggare dagar, med tanke på att man tränar mycket och kroppen reagerar på olika vis. För det mesta känns det dock väldigt bra.

För att inte återupprepa förra säsongens mästerskapsbesvikelse har 29-åringen från Sågmyra finjusterat en del i sitt träningsupplägg. I det arbetet har han fått stor hjälp av den nya tränarstaben med Mattias Nilsson, Johan Olsson och Fredrik Uusitalo i spetsen.

– Jag tycker det funkar otroligt bra. De verkar funka väldigt bra ihop och vi har roligt i gänget, allting har varit jättebra hittills.

Har det blivit några förändringar sen ni bytte tränare?

– Det är några smådetaljer ibland, det blir det ju alltid när det är nya tränare. Vissa grejer som blir lite nytt och nya tankar, annars hade det ju inte varit någon mening att byta tränare.

Hur känns det att Johan Olsson står och skriker på dig från sidan istället för att åka med dig i spåret nu?

– Man ser fortfarande Johan som en av världens bästa skidåkare, det var han ju när han la av, men jag tycker han sköter det bra med tränaruppgiften. Jag ser inga problem med det, visst ibland kan man tycka att det är lite humor att han står där som tränare istället för att vara en av de bästa åkarna i laget och i världen. Det är lite roligt, men han gör det bra.

En annan skillnad i längdlandslaget till säsongen är att den rutinerade duon Marcus Hellner och Emil Jönsson inte längre finns med. Hellner som tidigare varit den största stjärnan på herrsidan lämnar nu över den stafettpinnen till Halfvarsson, men han känner inte att det blir mer press på honom av den anledningen.

– Nej, det tycker jag inte. Det enda jag tycker är tråkigt med att Emil och Marcus slutar är att två åkare som varit med länge under min karriär helt plötsligt är borta. Jag ser inte att det här blir någon större press på mig.

Calle Halfvarsson har en speciell relation till en viss norrman. Många gånger under karriären har han och Petter Northug pikat varandra innan och efter tävlingar. Nu är den norske stjärnan tillbaka i landslaget och Halfvarsson ser fram emot att få möta honom i spåret igen.

– Det är kul om Petter kan komma tillbaka, men jag tror inte han kommer komma tillbaka i sitt gamla esse.

Så han kommer inte vara någon utmanare till dig och de andra i världstoppen?

– Det tror jag väl inte riktigt, men kan han vara med och slåss några gånger i toppen är det nog roligt. Petter är alltid rolig att ha med, det är många som vill se honom åka igen. Så det är bra för sporten.