Ingemarsdotter gör sig redo för nya säsongen med nytt träningsupplägg: "Varit inne och skruvat en hel del"

När Sporten når Ida är hon på läger i Vålådalen, tillsammans med bland annat Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Daniel Richardsson och Calle Halfvarsson. Förmiddagens pass är genomfört och Ida håller precis på att smälta lunchen.

Den 33-åriga Östersundsbon är mitt uppe i försäsongsträningen inför kommande vinter. Lägret i Vålådalen är det tredje inplanerat, men det andra Ida deltar i.

– Jag tycker det har flutit på väldigt bra hittills under sommaren. Jag hade någon sjukdag där i samband med Torsbylägret som gjorde att jag missade det, annars tycker jag det har flutit på väldigt bra, precis som jag önskat, säger Ida.

Hur ser ditt träningsupplägg ut, gentemot tidigare säsonger?

– Vi har varit inne och skruvat en hel del i hur vi tänker kring träning och inputs, för att försöka få mig att ta ännu ett steg framåt, säger hon och fortsätter:

– Det är svårt att säga säga exakt vad som menas med det, men det handlar om att utveckla, hitta nya saker och att bli bättre.

Vad är nytt jämfört med tidigare?

– Det är lite hur vi har planerat och periodiserat träningen och blandningen mellan hög- och lågintensiv träning, säger hon och förklarar att det under sommarhalvåret mestadels, fullt logiskt, blir löpning och rullskidåkning.

– Det är de två momenten det blir mest av, sen är styrka något som ligger med i planen varje vecka. Det är en väldigt viktig del för mig, att få in en bra styrka, både för att hålla mig skadefri men samtidigt också bli starkare.

Tidigare under våren har Ida dragits med ryggproblem. Redan under världscupavslutningen i Falun började hon känna av dem och under SM–veckan i Skellefteå hade hon tänkt att köra flera distanser, men körde bara masstarten i 15 kilometer innan hon valde att ställa in resten av tävlingarna på grund av ryggen.

Men nu verkar vindarna ha vänt.

– Peppar, peppar så har det faktiskt flutit på bra nu. Jag har spenderat väldigt mycket tid i gymmet under våren och fortsatt med det nu under sommaren också, så jag hoppas att den (ryggen) ska vara med mig nu framöver, säger Ida och fortsätter:

– Men såna saker är väldigt viktiga, att man jobbar i förtid med saker man haft problem med tidigare och underhåller så att det inte ska bli sämre.

Vad har du för förväntningar inför säsongen?

– Nja, det är väl som alltid. Jag håller på med elitidrott och då vill man prestera och åka fort och jag tycker att fjolårets vinter och världscup inte var så dålig, men när OS kom fick jag inte riktigt till det som jag hade hoppats på.

– På så sätt känns det som att VM som kommer vill jag gärna vara med på och kvala in till. Samtidigt handlar det om att åka fort för att ta sig dit och då måste man åka fort även på världcupen. Så det gäller att få till en bra säsong med bra resultat.

