Skistar var tveksam till fortsatt satsning i Storhogna utan konstnö – får tillstånd av domstol att ta vatten ur Sångbäcken

Framöver kommer det att finnas möjligheter för skidåkning under hela vintersäsongen i Storhogna. Detta har inte varit möjligt tidigare när endast natursnön klädde backarna.

I domen från mark- och miljödomstolen meddelas det att Skistar får tillåtelse att bland annat ta vatten från Sångbäcken som kommer att fyllas i ett vattenmagasin som ska anläggas. Skistars plan är att gräva ur kommunens gamla igenfyllda avloppsdammar, slå ihop dem och sedan fylla dessa med 50 000 kubikmeter vatten från Sångbäcken. Denna vattenmängd anses räcka för att kunna snölägga backarna i Storhogna.

Under 2016 hölls samrådsmöten mellan Jämtlands länsstyrelse och Bergs kommun för att undersöka hur Skistars planer kring vilka konsekvenser ett vattenmagasin skulle kunna ha på miljön. Detta beskrevs i en text som lämnades in till mark- och miljödomstolen och yttrandet av Jämtlands länsstyrelse vägdes in vid beslutet.

Enligt Skistar har en fortsatt satsning i Storhogna varit tveksam utan möjlighet att göra konstsnö och förlänga säsongen. Det har domstolen tagit fasta på och meddelat det att det är i allmänhetens intresse att tillverka konstsnö. Fördelarna är fler än nackdelar för att konsekvenserna för miljön inte kommer bli så stora och det exempelvis heller inte finns natur- och kulturobjekt som måste skyddas i området enligt domstolen.

Men det fanns invändningar mot att Skistar skulle tillverka konstsnö i Storhogna. Länsstyrelsen tyckte bland annat att det hade gått för lång tid från att samrådet hade hållits, 3 år, och att det fanns flera otydligheter i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessutom påpekade Länsstyrelsen att vattenmagasinet kommer att ligga nära bostäder och att det finns risk att folk går ut på den isen som bildas där på vintern.

Domstolen konstaterade dock att ansökan inte strider mot några gällande planbestämmelser.

Skistar får som mest föra över 120 000 kubikmeter per år till magasinet och inte mer än 400 kubikmeter per timme. Men inget vatten får tas från bäcken om flödet i den är under 10 liter i sekunden.