Skolchefen Karin Flodin kritisk mot rektorerna – de behöver bli bättre på att analysera

110 tjänster har dragits in och nya besparingar väntar. Nu sjunker också eleverna skolresultat. Fler riskerar att inte blir behöriga till gymnasiet och förutsättningarna att lyckas ser olika ut från skola till skola. ÖP granskar skolan i Östersund.

Karin Flodin klev på som skolchef hösten 2020. Hon menar att man inte egentligen kan prata om besparingar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det handlar om effektiviseringar som inte ska påverka eleverna. Personalminskningen är ett resultat av både effektivisering och att många elever gått över till Internationella Engelska skolan.

– Att hantera ett underskott så att vi har en budget i balans är något annat än besparingar, säger hon.

Östersunds kommunala högstadieskolor visade efter höstterminen allt större andel elever i årskurs nio som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Karin Flodin vill inte att det kopplas ihop med effektiviseringar. Det vikande resultatet hos niorna har ändå lett till att det nu utreds om två lärare per klass ska kunna sättas in nästa år för att stödja skolor med större utmaningar. Men Karin Flodin vill också att det sker djupare analyser. Det ska ske under ledning av den nya biträdande förvaltningschefen Lars Thorin. Han tillträdde sin tjänst 1 mars i år.

– Vi har startat en analysgrupp, som Lars Thorin har ansvar för, där man plockar in, tittar och analyserar resultaten. Man går lite djupare ner i vilken typ av elever är det som underpresterar, är det flickor eller pojkar, var kommer de ifrån? Vilka ämnen underpresterar de i?, säger Karin Flodin.

Hon berättar att hon haft en dialog med rektorer och fackliga representanter om det sämre resultatet. Bilden som kommer fram är att det blivit sämre på en del håll för att det varit klasser med svårare förutsättningar. Hon köper inte den förklaringen.

– Det ska inte gå upp och ner. Det ska inte vara så att det beror på elevgruppen om det svänger upp och ner varje år. Det ska finnas någon form av kvalitet i undervisningen så att man kan parera det, säger Karin Flodin.

Hon menar att man måste titta på strukturen och helheten. Det gäller att se vilka åtgärder som hjälper eleverna och vilka som gör att den negativa utvecklingen håller i sig.

– Jag tycker generellt att våra rektorer inte är jättebra på analys. Det är något vi sliter med hela tiden. Att de inte kan kliva utanför och titta på vad det är vi brister i. Det blir väldigt lätt att man bara säger ”vi behöver mer resurser”. Det kan man säga, men vad ska man göra med de resurserna?

Karin Flodin tror mycket på analysgruppen och den ska användas för att ta fram statistik för varje enskild skola som sedan skickas ut till respektive rektor. På det sättet slipper rektorerna leta fram underlaget själva.

– Vi ska skicka ut färdiga uppgifter om hur betygsresultaten ser ut på skolan kontra riket och länet, hur det ser ut för pojkar och flickor i nationella prov, anmälan om kränkningar, alla de intressanta uppgifterna som ger en bild av skolan, säger hon.

Hennes förhoppning är att det sedan ska användas av rektorn och lärarna som grund för det som sker i klassrummen.

– Rektorerna ska få det här levererat till sig som en service för att de ska slippa lägga ner den tiden. Vi försöker hitta sätt så att rektorerna ska kunna vara mer i klassrummet, prata mer med sina lärare och följa upp det som sker. En del lärare kanske behöver fler besök än andra. Vi vet att rektorerna säger att de inte hinner eftersom de har så mycket annat att syssla med. Vår uppgift är att försöka städa bort så mycket av det andra så att de har den tiden, säger Karin Flodin.