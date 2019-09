Tisdagens trippel togs genom segrar för Klack Blixten, Kövras So Far (ett sprinterlopp där segertiden var 13,6 över 1 640 meter) och No Lane.

Djuse är lärling hos Oscar Berglund och en av totalt fyra bröder som tävlar på hög Sverigenivå. Årets säsong har varit den bästa hittills för honom, med totalt 53 segrar på 439 starter. Det är en segerprocent på 13.

Totalt har Mats Djuse kört in hela 3,2 miljoner kronor i år – att jämföra med 1,7 miljoner kronor i fjol.