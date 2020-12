Skräckvisionen av ett Sverige efter pandemier och ekonomisk krasch

En låttitel gör sig påmind när jag ska till att sammanfatta mina intryck av Thomas Engström och Margit Richerts nya roman: ”It's the end of the world as we know it (and I feel fine)” av R.E.M..

Dystopierna väller över oss, skildringarna av en framtid i mörker och moll, när vi jagas av zombies och jorden antingen bränns sönder eller täcks av en ny istid.

Dystert så det förslår. Man skulle kunna tro att vi konsumerar dessa skräckberättelser bitande på våra naglar och med snuttefilten nära till hands, inte som popcornunderhållning i Netflix-soffan. En stund av mys i pandemimörkret.

En bok som Cormac McCarthys “Vägen” använder man inte som smaksättning till sina chips, men det mesta som har producerats i genren tillhör underhållningskulturens eskapism.

Författarna och kulturskribenterna Thomas Engström och Margit Richert flyttar runt världen med hejdlös fart. Från Georgien via Nederländerna har de nu tagit sig till norra Sverige och det är där som deras nya trilogi utspelas, ett Norrbotten som har brutit sig loss från Sverige i en inte alltför avlägsen framtid.

Pandemier, finansiella kriser och klimatförändringar har slitit samhället i bitar och de stabila staterna har rämnat. I Nordmark, som detta utbrytarland i norr heter, styr en jarl bakom Kirunas palissader och ute i byarna lever människor sina liv i en kamp mot hungern, där de äldsta minns en annan tid med internet och elektricitet.

Styrkan är att det är en fascinerande värld som de har skapat.

Författarduon följer några människor som slits upp från sina liv när denna nya våldsamma värld kommer för nära. Erik och hans syster tvingas ut på vägarna när deras föräldrar tar livet av sig och övriga bybor lägger beslag på deras egendom. Den före detta mellanchefen inom hemtjänsten Marja ansluter till ett gäng som plundrar henne, och hon följer dem i hopp om att kunna hitta sin försvunna man. Och i Kiruna pågår en maktstrid när ständigt krympande resurser ska fördelas. Det är illa och det ska bli värre.

Sådan här dystopisk genrelitteratur kan antingen skrivas i en så avlägsen värld att den knappt har spår av vår egen, som i “Hunger games”-serien, eller så kan fantasin ta plats i en framtid så nära att man nästan kan känna den sista kvardröjande värmen i elementen. Båda har sina styrkor och svagheter, men nog finns det en lockelse i att se sin egen vardag förvandlad till en skräckvision.

Jag har läst och uppskattat Thomas Engströms spionromaner om Ludwig Licht, böcker där författaren har kombinerat välskriven prosa med förmågan att väva spännande intriger. Det jag saknar i “Nattavaara”, som trilogins första del heter, är spänningen. Kanske beror denna brist på att jag inte riktigt engagerar mig i de romangestalter som i denna första del är bärande.

Styrkan är att det är en fascinerande värld som de har skapat. Det är lätt att se denna värld utvidgas bortom en romantrilogi, med tv-serier och datorspel, prequels och sequels, t-shirts och hela faderullan.

När jag slår igen “Nattavaara” kan jag förvisso tänka mig att läsa del två i serien, men störst inspiration känner jag till att läsa en annan bok som har blivit liggande i min bokhög, skriven av Rutger Bregman. Den handlar om att människan inte är så hemsk som ryktet säger.

Ett rykte som Thomas Engström och Margit Richert sannerligen för vidare med denna trilogi.

LITTERATUR

Thomas Engström och Margit Richert

”Nattavaara – roman i katastrofernas tid”

(Bokfabriken)