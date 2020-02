Skyddsjakt på två vargar – efter ansökan från Tåssåsens sameby: ”Har lidit av stora förluster”

Tåssåsens sameby har lidit av stora förluster på grund av rovdjur som dödat och skadat renar. Det konstaterar Länsstyrelsen i Jämtlands län som på måndagen beviljade samebyn skyddsjakt på två vargar som tros ingå i vargreviret Krokvattnet. Vargarna befinner sig på samebyns vinterbetesmarker öster om Sveg. Det är första gången som renhjorden använder det aktuella området för vinterbete. Tåssåsens sameby har ett tusental renar på vinterbete i området.

Under både januari och februari har Tåssåsens sameby kontaktat Länsstyrelsen efter att man sett både vargspår, renkadaver och renar som tagit till flykten och splittrats vilket har dokumenterats med hjälp av GPS-försedda renar. Det faktum att renarna flyr så kraftigt är enligt länsstyrelsen ett tecken på rovdjur i området. Det försvårar också arbetet både för samebyn och för renarna på bete som behöver lugn och ro.

”Under vinterbetet behöver renarna gräva sig ner genom snön för att komma åt betet. Om renarna skräms på flykt behöver de lägga energi på att gräva nya betesgropar vilket är energikrävande och påfrestande även för renar i god kondition”, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Även den 31 januari beslutade länsstyrelsen i Jämtlands län att skyddsjakt på två vargar fick bedrivas i området, ett beslut som senare upphävdes av förvaltningsrätten i Luleå efter att en varg hade avlivats.

”Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att länsstyrelsen inte i detta mål uppfyllt sin bevisbörda att visa att förutsättningarna för skyddsjakt föreligger, varken beträffande kriteriet allvarlig skada eller gynnsam bevarandestatus, vilket närmare redogjorts för ovan”, stod det då i förvaltningsrättens dom.

Efter detta beslut har Tåssåsens samebyn kontaktat länsstyrelsen vid ytterligare tre tillfällen efter att vargspår synts i området och renarna har tagit till flykten. Helgen 22-23 februari åkte fältpersonal från länsstyrelsen till platsen och kunde säkra spår och jaktförsök från en varg i området och dagen efter ansökte samebyn om skyddsjakt på två vargar till länsstyrelsen. Samma dag beviljade alltså länsstyrelsen skyddsjakt på ytterligare två vargar i området

Ett av skälen till länsstyrelsens bedömning i den senaste ansökan är just att samebyn under flera år lidit av allvarlig skada till följd av vargarna i sina betesområden. Riksdagen har tidigare beslutat om en toleransnivå för rennäringen om maximalt tio procent förluster orsakade av rovdjur. Under säsongen 2017/2018 beräknas Tåssåsens sameby har förlorat 42 procent av hela sin renhjord till stora rovdjur.

Förlustsiffran på 42 procent är utifrån registreringar som Tåssåsens sameby gjort enligt en så kallad produktionsmodell där samebyn själva registrerar den årliga skadenivån. Modellen används sedan 2016 och för ett år sedan kom Sametinget, Naturvårdsverket och de fem nordligaste länsstyrelserna överens om att modellen och de nationella inventeringsresultaten ska "erkännas och respekteras som de bästa tillgängliga kunskapsunderlagen", som länsstyrelsen skriver i sitt beslut.

Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län, har varit delaktig i beslutet om skyddsjakt. Hon påpekar att den sammantagna förlusten av renar de senaste åren resulterat i en stor förlust för samebyn.

– Det här beslutet grundar sig dels i produktionsmodellen. Produktionsmodellen visar siffror för hela samebyn, inte bara vintergruppen som det rör i det här fallet. Men skador på vintergruppen påverkar så klart hela samebyn, säger Emma Andersson.

Går det att lita på modellen? Det måste ju vara svårt för er att kontrollera uppgifterna?

- Uppgifterna lämnas varje år in till myndigheter för kontroll. Sedan genomför Länsstyrelsen själva renräkningarna. Det är svårt att ha koll på alla samebyar hela tiden, men det görs förr eller senare en räkning i alla samebyar så siffrorna kontrolleras alltid.

– Vintergruppen har inte betat i det här området tidigare men samebyn har lidit stora försluter tidigare. Ytterligare skador på renhjorden gör ju att förlusterna ökar ytterligare, säger Emma Andersson på länsstyrelsen om det nya beslutet.