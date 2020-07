Skyddsombudet om utmaningarna i Bräcke kommuns äldreomsorg: ”Mycket personal som mått väldigt, väldigt dåligt”

Bräcke är en av Sveriges värst drabbade kommuner när det kommer dödlighet i coronaviruset på särskilda boenden.

Några arbetande på äldreboenden i kommunen har innan påpekat att något måste gått fel när så många insjuknat i covid-19. Skyddsombudet, Karin Wiktorsson, delar inte den bilden fullt ut. Hon tycker det är sorgligt att det finns arbetande inom äldreomsorgen som upplevt så stora brister.

– Visst kan saker gå fel men personalen på äldreboendena har fått stöd. På varje enhet finns det skyddsombud som de anställda skall kunna vända sig till, säger hon.

Karin Wiktorsson menar att Bräcke kommun var väl förberedd ifall att samhällssmittan till slut skulle hitta en väg in i enheterna. När smittan till slut tog plats på äldreboendena inom kommunen jobbade hon som skyddsombud med att försöka stötta vårdpersonalen.

– Det är mycket personal som mått väldigt, väldigt dåligt över situationen. De har oroat sig för hur de ska arbeta för att inte smitta eller bli smittade själva. Jag hoppas att arbetsgivaren på varje enhet lyckas fånga upp när personalen mår dåligt. De är ju oumbärliga, utan dem skulle allt fallera, menar arbetsmiljösamordnare Karin Wiktorsson.

För att stötta personalen mailade skyddsombudet information och visade filmer på hur skyddsutrustningen skulle kläs på. I det stora informationsflödet misstänkte en del personal på äldreboenden att alla inte skulle kunna ta åt sig all information, speciellt de som har svårt att ta in info via skriven text.

Skyddsombudet menar att de tänkte på att komplettera skriven information med exempelvis filmsnuttar för att se till att alla skulle kunna tillgodogöra sig informationen.

– Det är tråkigt om alla inte kunnat ta till sig informationen. För att komplettera det skriftliga har vi givit ut filmer till personalen. Enhetscheferna på äldreboenden har också funnits till hjälp i största möjliga mån för att förklara ny information. Vi har även haft en del videokonferenser med avdelningschef ifall det funnits frågor och funderingar.

Karin Wiktorsson säger att skyddsombud och annan personal träffades för att göra riskanalyser långt innan coronaviruset kommit in på boenden i Bräcke kommun.

– För varje äldreboende, hemtjänstområde och LSS-boende upprättades en riskanalys. Riskanalysen innehåller allt från hur man skall agera när någon blir smittad på ett boende till vad som bör göras ifall en stor del av personalen sjukskrivs.

Men trots riskanalyserna lyckades smittan ta sig in på äldreboendena runt om i kommunen.

– Det var inte väntat att det skulle bli så stort som det blev och olyckligt att det hände, säger Karin Wiktorsson.

Karin Wiktorsson berättar att vikarierna fått samma information som ordinarie personal. I början, menar hon, var tanken att de skulle vara på en och samma enhet men då fler och fler av den vanliga personalstyrkan runt om i kommunen insjuknade var vikarierna tvungna att åka mellan äldreboenden.

– Det är jättesynd att man måste flytta vikarie från enhet till enhet. I början försökte vi knyta vikarier till en enhet men när sjukdomsutbrotten blev så stora var vi tvungna att skicka vikarier mellan enheter. Ifall vi inte gjort det hade brukare kunnat bli liggandes i sina sängar utan hjälp och ordinarie personalen hade slitit ut sig.

Karin Wiktorsson vill lyfta fram vikarierna inom äldreomsorgen, som hon menar varit oumbärliga och att situationen kunnat se helt annorlunda ut utan dem.

– Det är tack vare vikarierna vi kan få semester. Verksamheten skulle stå och falla ifall det inte fanns vikarier, säger Karin Wiktorsson.