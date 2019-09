Släktträff: Per Ers-släkten i Strömsnäs

Torsdagen den 11 juli samlades ett antal ättlingar till Per Ersson och Johanna Lindström och deras anhöriga i Strömsnäs föreningshus för trevlig samvaro. Totalt blev det cirka 70 personer som anslöt. Nils Persson i Strömsnäs hade under vintern och våren upprättat släkttavlor för alla ättlingarna och inbjudit till släktträffen.

Per Ersson föddes 1843 i Bjelverud i norra Värmland. 1874 kom han till Jämtland för att lära jämtarna att köra timmer med bock och get. Då träffade han Johanna Lindström från Selet (söder om Ammerån) och hon blev med barn. 1875 flyttade därför Per Ersson till Johanna i Selet och de gifte sig. 1875 föddes deras första son, Lars och 1877 deras andra son, Johan. Samma år flyttade de till Japptjärnnäset i Strömsnäs där Per Ersson blev arrendator på ett av Vifsta Warv ägt hemman. Totalt fick de elva barn men idag finns det ättlingar efter tre av deras barn.

Släktträffen inleddes med kaffe och tid för att bekanta sig med varandra. Därefter berättade Nils om Per Ersson och Johanna och deras ursprung samt lite kring deras elva barn. Sedan kom en beställd buss och hämtade upp alla för att åka till Japptjärnnäset och se på ställena Per Ersson och Johanna bott på.

Dagen avslutades med middag vilken Carola Engström i Stugun (barnbarnsbarnbarn till Per Ersson och Johanna) sett till att ordna. Både äldsta och yngsta deltagaren hette Ingrid vilka var Ingrid Näs, 93 år och Ingrid Lindh 1 år. Alla var nöjda och glada efter en mycket trevlig träff.

Nils Persson