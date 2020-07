Slitvargen Fritzson gjorde första målet på två år: ”Vet inte hur det gick till”

Starten på torsdagens match gick inte ÖFK:s väg och man lät gästande Malmö FF ta kommandot så gott som direkt.

– Vi var lite väl passiva i början och gav dom lite väl mycket respekt, sen efter målet spelar vi ganska bra fotboll stundtals. Det är en helt okej match, det är ändå Malmö vi möter, säger Ludvig Fritzson när Sporten träffar honom en stund efter matchen.

Malmö ägde bollen stora delar av första halvleken även om ÖFK hade några vassa chanser, bland annat en från Ludvig Fritzson men där det alltid fanns något som stoppade och som följdes av en snabb kontring från skånelaget.

Efter att Malmö redan gjort 2-0 fick så Östersund sitt läge när Kalpi Ouattara lyfte in bollen till Nebiyou Perry i Malmös straffområde. Perry spelade in bollen framför mål där Jordan Attah Kadiri fanns tillsammans med Fritzson. Efter att såväl en utespelare som Malmös målvakt varit på bollen lyckades då Ludvig Fritzson tricksa in bollen bakom Johan Dahlin i Malmömålet.

– Jag vet inte riktigt hur det gick till, bollen touchade på målvakten och sen sköt jag bara på honom och in tror jag, det var lite kalabalik där i straffområdet, men det var bra, skönt att få göra mål säger Ludvig Fritzon efter matchen.

Efter Fritzsons mål lossnade det också för ÖFK som hade fler bra chanser och ägde bollen betydligt mer. Resultatet 1-2 stod sig dock matchen ut.

Senaste gången ÖFK mötte Kalmar, en match ÖFK visserligen vann råkade Fritzson ut för något av en fotbollsspelares mardröm. Han orsakade ett självmål när han skulle rensa framför egen bur. Därför kom dagens mål också som en positiv present på en säsong där trenden är uppåtgående för 24-åringen.

– Jag har kommit in mer i spelet på slutet nu och har fått spela mer, så jag är faktiskt rätt nöjd med min säsong hittills. Självmålet mot Kalmar drog ner självförtroendet, men nu känns det som jag är på gång mer och mer.

Mycket fokus inför matchen har legat på förra veckans tränarbyte och där laget tränade med Amir Azrafshan för första gången så sent som två dagar innan Malmömatchen, så ledarskapet har inledningsvis handlat om att komma i fas så gott det gick inför matchen.

–Det har inte varit så mycket tid att lära känna varandra, fokus på hur vi ska spela den här matchen och sådär, säger Fritzon.

Vad sade Amir till er efter matchen idag?

–Han sa att vi ska vara nöjda och gjorde en ganska bra match och kämpade för varandra.

Den nye tränaren å sin sida berömmer dagens målskytt för hans ihärdighet.

– Jättekul, det var vissa grejer som han gjorde på matchen som vi har pratat om tidigare. Det krävs hårt jobb för att göra det, under alla minuter han spelade så gjorde han det, säger Amir Azrafshan om Ludvig Fritzsons insats.