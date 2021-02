Smittkurvan i Åre pekar uppåt igen: ”Kan vara början på den tredje vågen”

För bara en vecka sedan skrev ÖP om att kurvan gällande antalet bekräftat smittade med covid-19 i Åre dalat. Nu har kurvan vänt kraftigt uppåt igen.

Kaj Söder, kommunchef i Åre, är bekymrad över de senaste siffrorna.

”Vecka 7 hade vi det högsta antalet smittade under 2021 i Åre kommun, senast det var över trettio smittade under en vecka var under vecka 50 i fjol”, skriver han i ett mejl.

Kaj Söder uppger vidare att utvecklingen följer övriga landets statistik.

”Detta kan vara början på den tredje vågen. Det är viktigt att vi nu fortsätter att följa de rekommendationer som finns och är noggranna med att hålla avstånd.”

Enligt Söder fortsätter kommunens verksamheter att arbeta som planerat, men en ökad smittspridning kan komma att få allvarliga konsekvenser, menar han.

”Inte minst om det skulle bli personalbrist på grund av att många blir smittade.”

Sofia Leje, läkare och verksamhetschef inom primärvården i Åre, menar att det finns ett stort mörkertal vad gäller antalet smittade som befinner sig i Åre. Detta då siffrorna som nu presenteras bara gäller de som är skrivna i Åre kommun.

– En åttafaldig ökning bland kommunens invånare är allvarligt för det innebär att man kan anta att det finns ett mörkertal bland de som lämnat prover. Alltså de som testat sig i Åre men som inte är skrivna här eller registrerade som länsbor, säger Sofia Leje.

Antalet smittade vecka för vecka sedan vecka 50:

v.50: 39 personer

v.51: 27 personer

v.52: 25 personer

v.53: 15 personer

v.1: 24 personer

v.2: 18 personer

v.3: 12 personer

v.4: 13 personer

v.5: 23 personer

v.6: 4 personer

v.7: 32 personer