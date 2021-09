Snabba ryck för nye tränaren: ”I går visste jag ingenting om ÖFK:s intresse”

Under torsdagen blev det officiellt. Amir Azrafshan arbetsbefrias från huvudtränarjobbet i ÖFK med omedelbar verkan. Ny tränare blir Per Joar Hansen, som senast kommer från en tjänst som assisterande tränare till Lars Lagerbäck i Norges herrlandslag.

Han menar att det var flera olika faktorer som spelade in i beslutet att tacka ja till ÖFK.

– Jag har aldrig tagit över ett lag mitt under en pågående säsong. Det är en av få grejer som jag aldrig har gjort inom fotbollen. Men också att Östersund ligger nära Stjørdal där jag bor och att jag vill jobba som tränare igen, säger Per Joar Hansen när Sporten får tag i honom under onsdagen.

Han menar att det är en kombination av alla faktorer som gjorde att han tackade ja och hoppade på uppdraget.

– Jag är taggad på att komma till Östersund och vända på en trend som har varit nedåtgående. Och se om jag kan hjälpa till. Jag kommer att jobba hårt för att rädda kontraktet i allsvenskan.

Och det var snabba ryck.

– I går visste jag ingenting om ÖFK:s intresse. Men sedan fick jag en fråga på eftermiddagen att ta ett samtal med några inom föreningen. Efter det så gick det väldigt snabbt.

Under onsdagskvällen tackade han ja till klubbens erbjudande. Under torsdagen blev det hela officiellt.

Han har inte haft någon särskild koll på ÖFK under säsongen, utöver tabelläget. Han har inte hunnit se några matcher med laget. Men det är något som han kommer att ta tag i omgående.

– Det blir viktigt att titta på matcher samt prata med spelare och de övriga i ledarstaben, menar 55-åringen.

Han betonar att det viktigaste nu är att börja om på nytt och inte titta för mycket bakåt.

– De matcher som laget redan har spelat går inte att göra något åt. Vi måste se framåt.

Nästa lördag ställs ÖFK mot IK Sirius på bortaplan. En mycket viktig match för laget. Eftersom det är mitt i ett landslagsuppehåll.

– För en som jobbat med landslag och är van vid två träning inför en landslag är det här inget nytt för mig. Åtta dagar är lång tid inom fotbollen.

Han har pratat med Lars Lagerbäck som lovordade ÖFK:s nye tränare.

– Han får köpa ett säsongskort på Jämtkraft Arena till hösten. Han har en stående inbjudan att komma hit.

På fredagen är det dags för den första träningen med laget och det blir en lättare sådan. Spelarna har haft några dagars ledighet, samtidigt som vissa är på landslagsuppdrag.

– Det blir ett viktigt möte med spelarna för mig. Att jag får lära känna dem och de får veta vilka krav jag kommer att ställa.

Han ser fram emot en tuff utmaning och han hoppas kunna vända den negativa trenden som laget är inne i.

– Jag ska försöka ge laget mer energi och förhoppningsvis fler poäng, säger Per Joar Hansen.