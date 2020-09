Snoriga skolbarn? Då ska de covid-testas – så här bör du agera som förälder

Sista augusti kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer till landets regioner gällande covid-19-infektion hos barn och unga. Nu är uppmaningen att låta testa barn från förskoleklass till gymnasieåldern om de har symtom som kan tyda på covid-19. Syftet är att eleverna snabbare ska kunna återgå till skolan om de får ett negativt provsvar.

– Från förskoleklass vill vi att man inte bara stannar hemma vid symtom utan även provtas. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska ses som en stark uppmaning. Du som förälder bör se till att ditt barn provtas. Det är inget tvång men det här är en del av lösningen. Ett sätt att hjälpa till med att få stopp på pandemin, säger Annika Ersson, regionens biträdande smittskyddsläkare.

Hur gör man då som förälder om ens barn börjar visa tecken på snuva eller halsont och man vill boka provtagning? Annika Erssons huvudtips är oväntat: se till att tonårsbarnen har fungerande e-legitimation.

– Vi vill att den mesta provtagningen ska göras via de så kallade bussarna. Och enklast bokar man tid dit via att logga in på 1177-appen. För barn upp till 13 år kan föräldrar boka tid med hjälp av sitt eget Bank-ID. Har barnet hunnit fylla 13 år så måste barnets e-legitimation användas.

Har tonårsbarnet ingen e-legitimation kopplat till någon bank så finns ett alternativ kallat Freja eID. Länk till detta finner du här.

Det prov som det handlar om är ett så kallat PCR-prov som visar om man har en pågående infektion.

– Det är en topsning bak i näsan och bak i svalget och sedan kompletterar man med ett salivprov. Proverna skickas till ett labb i Uppsala och man får svar på sms eller via appen inom ett par dagar. Ofta har man svar redan nästa dag, säger Annika Ersson.

Får skoleleven ett negativt provsvar så kan den få komma tillbaka till skolans undervisning.

– Så fort allmäntillståndet tillåter. Vi vill ju fortfarande inte att man är i skolan sjuk utan först när man känner sig pigg.

Det låter som att det kan bli många snoriga skolelever att testa. Men regionen har kapacitet nog att klara uppgiften anser Annika Ersson.

– Som det ser ut nu så har vi det. Det är flera hundra som provtas varje dag i bussarna men kapaciteten är inte uppfylld. Det brukar gå att boka tid och lämna prov samma dag om man loggar in på morgonen, säger hon.

Mest troligt kommer vanliga förkylningar också få mindre spridning än normalt om elever stannar hemma under förkylningens mest smittsamma fas.

– Skulle vi märka att det blir trångt i bussarna så får vi hitta något sätt att försöka rikta provtagningen. Är en halv klass sjuk samtidigt så kanske det räcker att ta stickprov på fyra–fem elever. Så brukar vi göra när det gäller exempelvis utbrott av vinterkräksjuka, säger Annika Ersson.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande barn

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.