Hopp och lek i ny snowboardtävling i Åre”meningen är att pusha andra tjejer”

För två år sedan deltog Andrea Eriksson i sin första tävling inom friåkning. Innan säsongen var över hade hon deltagit i både Ride the cow i Hemavan samt NM i Riksgränsen. – Det började med att jag ofta kunde känna mig exkluderad i samtal om snowboardåkning. Många vände sig till min pojkvän eller mina killkompisar och jag kände att jag ville bli inkluderad i samtalen. Jag kan ju faktiskt också åka. Så jag började fundera på att tävla i Ride the cow ett år innan tävlingen, sedan fick en kompis klicka på anmälningsknappen och i tanken var jag redan mentalt förberedd, berättar Andrea.

Och visst var hon rätt ute. I Ride the cow blev det en förstaplacering och under NM kammade hon hem ett andrapris.

– Det var ett bevis för mig själv att jag faktiskt kan åka och delta i samtalen.

Ur detta föddes även tanken om det behövs ett koncept där det är lättare för tjejer att ta sig ut och tävla.

– Jag vet att det kan vara ganska svårt att ta det där steget ut. Det kostar med resa, boende, biljetter och det kan bli ganska komplicerat snabbt. Samtidigt som jag vet att många är nyfikna på att tävla.

För att tillmötesgå detta fixar Andrea nu en gratis tävling på hemmaplan för tjejer. Den 29 mars går Mission not impossible av stapeln för första gången.

– Meningen är att pusha andra tjejer och samtidigt fixa en grym dag i backen där du får vara kreativ och hitta på roliga saker. Tävlingen handlar om att lagvis utföra så många snowboarduppdrag som möjligt. Vid starten av dagen delas uppdragen ut på ett A4-papper. Sedan ska åkarna filma själva utförandet för att få poäng. Varje lag innehåller två till tre personer och det lag som har samlat mest poäng vid dagens slut vinner.

– Uppdragen kan vara allt från att du ska droppa eller hoppa över en buske till att du ska åka olika hopp i parken. Hela bergets områden finns med. Sedan vill jag inte att det ska bli alltför seriöst utan jag vill ha kvar det roliga så att fler blir sugna på att vara med. Därför kommer det blandas in ganska mycket trams och bus också.

Om det blir någon tävling för Andrea själv denna säsong är oklart. Anledning är att hon snart examineras från Risk- och krishanteringsprogrammet som hon läser via Mittuniversitetet i Östersund.

– Det är så mycket med studier och c-uppsats just nu så jag får se. Jag vill inte tävla om det känns som ett jobb utan det ska vara roligt, så just nu lägger jag min energi på studier och Mission not impossible, avslutar Andrea.

Fem snabba frågor

Har du någon favoritårstid? – Vinter och sommar.

Är du en morgon eller kvällsmänniska? – Dagsmänniska.

Tycker du att det saknas något i Åre? – En bio i byn hade varit nice även om det är mysigt att åka till Järpen också.

Har du något smultronställe i Åre? – Skogen, men var i skogen tänker jag inte säga.

Vad gör du en ledig dag? – Då är jag i backen.

Läs också: Evelina Nilsson vill sprida skidglädje på Instagram: ”Jag delar ärligt och fritt det jag känner”

Möt friåkaren Caroline Strömberg: "Jag älskar att åka Svartberget och köpa alldeles för dyr konst"