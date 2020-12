Socialdemokraterna vill inte sälja alla lägenheter i Backe

Under fredagen diskuterade socialdemokraterna i Strömsunds kommun den skrivelse som kommit in angående Fjällsjö Svb AB:s intresse att köpa in allmännyttans lägenheter i Backe. Totalt rör det sig om cirka 60 lägenheter, som ägs av kommunala Strömsunds Hyresbostäder.

I ett pressmeddelande skriver Socialdemokraterna att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen i alla kommunens tätorter, men att det inte innebär att man är beredda att sälja ut allmännyttans bostäder för det.

Istället har socialdemokraterna i Strömsund erbjudit Fjällsjö Svb AB att blockhyra den fastighet som ännu inte upphandlats för rivning, Strandvägen 2. Blockhyra innebär i korthet en situation där man tillåter den hyrande parten att hyra ut lägenheterna i andra hand.

– Jag hoppas att Strömsunds Hyresbostäder AB och Westin kan komma till en lösning som känns bra för båda parter, säger Gudrun Hansson, ordförande Strömsunds arbetarekommun, i pressmeddelandet.