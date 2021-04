Sofia Gustafsson: Tonläget högt efter SVT:s dokumentär om Soran Ismail – pendelrörelsen på förövarens sida

Tonläget runt SVT:s minidokumentärserie ”Persona non grata”, om komikern Soran Ismail som anklagades för våldtäkt och sexuella ofredanden under Metoo, är så högt att det är svårt att höra sina egna tankar. Men det gör inte så mycket för allt som möjligen kan sägas om ärendet är helt klart redan sagt.

Dessutom har det mesta också sagts tidigare. Till exempel när Fredrik Virtanen fick tala ut om våldtäktsanklagelserna i Uppdrag granskning. Eller när Paolo Roberto talade ut om sexköpet i tv4. Eller alldeles nyligen när Fredrick Federley talade ut om sin relation med en pedofildömd man i SVT:s talkshow Carina Bergfeldt. Eller nu senast när SVT direktsände Göran Lambertz egen presskonferens om våldtäktsanklagelserna som riktades mot honom.

Efter Metoo har medierna fått en rejäl skopa ovett för hur de agerade under den feministiska vittnesvågen. Av det 40-talet anmälningar som kom in till Medieombudsmannen ledde 25 till fällningar. Bland annat fälldes Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter, och Svenska dagbladet – alla de stora drakarna – av Pressens opinionsnämnd (som numera heter Mediernas Etiknämnd). Liksom flera inslag i SVT, SR och TV4 fälldes av Granskningsnämnden.

Författaren och tv-producenten Caroline Ringskog Ferrada-Noli beskrev utvecklingen sedan dess på ett pricksäkert sätt i podden ”En varg söker sin pod” där hon pratar om hur den svenska självbilden – att vi tror att vi är så lagom – motbevisades under metoo:

”Då tippade det över otroligt mycket åt ena hållet, någon sa ett namn på stan och någon annan publicerade det direkt.”

Hon liknar det vid en pendelrörelse som nu befinner sig i andra änden där det är förövarens agenda som lyfts – av media.

”Som att medierna har så dåligt samvete för hur det var innan att de tar motsatt hållning /.../ I rädslan av att råka cancelera en förövare så blinkar man inte för att cancelera ett offer.”

Uttalandet gjorde hon visserligen i samband med Göran Lambertz-historien men nog förstärks det bara av att SVT veckan senare släpper snyftdokumentären med Soran Ismail.

När den nuvarande backlashen går över kommer Metoo ändå ha lett till något gott

Tone Schunnessons kommentar i Aftonbladet är också värd att lyfta fram i sammanhanget. Hon påminner oss om den historiska kontexten där sexuellt våld varit något som tystats ner och något som inte egentligen påverkat förövare, offret har varit den som både drabbats av våldet och av skulden eller skammen efteråt.

”Såklart måste det kännas snopet att spelreglerna till viss del ändrats men det är en ostadig grund att bygga sin oskuld på.”

Men framför allt belyser hon problemet med att det här är ett brott som nästan aldrig leder till någon fällande dom.

”Det uppstår ett slags sugande, svart hål i samhället där behovet av rättvisa utkrävs på andra, mer eller mindre konstruktiva, sätt.”

Ytterligare en träffande kommentar kommer konstnären Ella Jax med i en seriestrip som hon lagt upp på sitt Instagramkonto Smaklös. Här jämför hon det sociala straff som männen som hängdes ut under metoo upplevt med den sociala stigmatisering som kvinnor och flickor alltid utsatts för i samband med sex, oavsett om det handlat om att man varit sexuellt aktiv (=slampa/hora) eller oerfaren (=frigid/tråkig).

Just nu trendar Will Smiths dokumentärserie ”Amend” på Netflix där man skildrar rasismens historia i USA. När han kommit fram till den delen där svarta blev fria från slaveriet efter det amerikanska inbördeskriget säger han ödesmättat: ”For every action, there is an equal and opposite reaction”, och så följer lynchningarna.

Det är från början Newtons tredje lag och den må vara sann inom fysiken. Men inte inom samhällsutvecklingen. Möjligen stämmer det att varje handling har sin motsatta reaktion – det är det vi kallar backlash. Men den är inte likvärdig. Det finns ändå en samhällsutveckling. Den sviktar lite ibland, den behöver försvaras och den går långsamt. Men när den nuvarande backlashen går över kommer Metoo ändå ha lett till något gott, till verklig förändring.

Jag skulle snarare säga att det handlar om två steg framåt, ett steg bakåt. Två steg framåt, ett steg bakåt.

Det är för övrigt den bästa avledningsmanövern för att locka min 5-åring att gå hela vägen själv uppför trapporna till vår lägenhet.

Alltid detta lirkande för att komma framåt.